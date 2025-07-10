В Сан-Марино курьезно отреагировали на разгром Реала от ПСЖ

Лука Модрич после поражения "Реала". Фото:Amanda Perobelli Reuters/

Парижский "Сен-Жермен" вышел в финал клубного чемпионата мира, "уничтожив" мадридский "Реал" с разгромным счетом 4:0. Матч прошел в США и стал полной катастрофой для "сливочных".

"ПСЖ" полностью переиграл испанского гранда: голы забили Мбаппе, Дембеле, Угарте и Асенсио, сообщает портал Новини.LIVE.

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У "Реала" практически не было моментов, а защита выглядела потерянной на фоне скорости и прессинга парижан.

Таким образом, "ПСЖ" уверенно вышел в финал КЧМ, где встретится с "Челси". Для мадридцев же это поражение стало одним из самых болезненных за последние годы.

Тибо Куртуа пропускает гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

В Сан-Марино высмеяли "Реал"

На ситуацию с юмором отреагировала даже официальная страница футбольной сборной Сан-Марино. В соцсетях они опубликовали вирусный мем с культовым кадром из фильма "Человек-паук".

Мем от Сан-Марино. Фото: Telegram

На картинке главный герой сначала видит эмблему Сан-Марино, но, надев очки, распознает в ней герб мадридского "Реала". Намек прост: в матче с "ПСЖ" легендарный испанский клуб выглядел как футбольный аутсайдер — именно так, как обычно играет сборная Сан-Марино. Мем собрал более 100 тысяч реакций и стал символом вечера.

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