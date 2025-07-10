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Главная Спорт В Сан-Марино высмеяли вылет Реала из Клубного чемпионата мира

В Сан-Марино высмеяли вылет Реала из Клубного чемпионата мира

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 10:01
В Сан-Марино курьезно отреагировали на разгром Реала от ПСЖ
Лука Модрич после поражения "Реала". Фото:Amanda Perobelli Reuters/

Парижский "Сен-Жермен" вышел в финал клубного чемпионата мира, "уничтожив" мадридский "Реал" с разгромным счетом 4:0. Матч прошел в США и стал полной катастрофой для "сливочных".

"ПСЖ" полностью переиграл испанского гранда: голы забили Мбаппе, Дембеле, Угарте и Асенсио, сообщает портал Новини.LIVE.

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У "Реала" практически не было моментов, а защита выглядела потерянной на фоне скорости и прессинга парижан. 

Таким образом, "ПСЖ" уверенно вышел в финал КЧМ, где встретится с "Челси". Для мадридцев же это поражение стало одним из самых болезненных за последние годы.

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа пропускает гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

В Сан-Марино высмеяли "Реал"

На ситуацию с юмором отреагировала даже официальная страница футбольной сборной Сан-Марино. В соцсетях они опубликовали вирусный мем с культовым кадром из фильма "Человек-паук". 

Мем от Сан-Марино
Мем от Сан-Марино. Фото: Telegram

На картинке главный герой сначала видит эмблему Сан-Марино, но, надев очки, распознает в ней герб мадридского "Реала". Намек прост: в матче с "ПСЖ" легендарный испанский клуб выглядел как футбольный аутсайдер — именно так, как обычно играет сборная Сан-Марино. Мем собрал более 100 тысяч реакций и стал символом вечера.

Напомним, Екатерина Усик показала, как готовится к бою своего мужа с Даниэлем Дюбуа. 

Легкоатлетка Юлия Левченко удивила поклонников новым образом перед этапом Бриллиантовой лиги. 

На тренировке киевского "Динамо" в Австрии произошла драка, которая может повлиять на будущий сезон. 

Реванш Усика и Дюбуа будет доступен для просмотра в Украине, но бесплатно поединок не покажут. 

спорт футбол курьез ПСЖ Реал Мадрид Клубный чемпионат мира по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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