У Сан-Марино курйозно відреагували на розгром Реала від ПСЖ

Лука Модрич після поразки "Реала". Фото:Amanda Perobelli Reuters/

Паризький "Сен-Жермен" вийшов у фінал клубного чемпіонату світу, "знищивши" мадридський "Реал" із розгромним рахунком 4:0. Матч пройшов у США та став повною катастрофою для "вершкових".

"ПСЖ" повністю переграв іспанського гранда: голи забили Мбаппе, Дембеле, Угарте та Асенсіо, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У "Реала" практично не було моментів, а захист виглядав загубленим на тлі швидкості та пресингу парижан.

Таким чином, "ПСЖ" упевнено вийшов у фінал КЧС, де зустрінеться з "Челсі". Для мадридців же ця поразка стала однією з найболючіших за останні роки.

Тібо Куртуа пропускає гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

У Сан-Марино висміяли "Реал"

На ситуацію з гумором відреагувала навіть офіційна сторінка футбольної збірної Сан-Марино. У соцмережах вони опублікували вірусний мем із культовим кадром із фільму "Людина-павук".

Мем від Сан-Марино. Фото: Telegram

На зображенні головний герой спочатку бачить емблему Сан-Марино, але, надівши окуляри, розпізнає в ній герб мадридського "Реала". Натяк простий: у матчі з "ПСЖ" легендарний іспанський клуб виглядав як футбольний аутсайдер — саме так, як зазвичай грає збірна Сан-Марино. Мем зібрав понад 100 тисяч реакцій та став символом вечора.

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