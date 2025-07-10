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Головна Спорт У Сан-Марино висміяли виліт Реала з Клубного чемпіонату світу

У Сан-Марино висміяли виліт Реала з Клубного чемпіонату світу

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Дата публікації: 10 липня 2025 10:01
У Сан-Марино курйозно відреагували на розгром Реала від ПСЖ
Лука Модрич після поразки "Реала". Фото:Amanda Perobelli Reuters/

Паризький "Сен-Жермен" вийшов у фінал клубного чемпіонату світу, "знищивши" мадридський "Реал" із розгромним рахунком 4:0. Матч пройшов у США та став повною катастрофою для "вершкових".

"ПСЖ" повністю переграв іспанського гранда: голи забили Мбаппе, Дембеле, Угарте та Асенсіо, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У "Реала" практично не було моментів, а захист виглядав загубленим на тлі швидкості та пресингу парижан.

Таким чином, "ПСЖ" упевнено вийшов у фінал КЧС, де зустрінеться з "Челсі". Для мадридців же ця поразка стала однією з найболючіших за останні роки.

Тибо Куртуа
Тібо Куртуа пропускає гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

У Сан-Марино висміяли "Реал"

На ситуацію з гумором відреагувала навіть офіційна сторінка футбольної збірної Сан-Марино. У соцмережах вони опублікували вірусний мем із культовим кадром із фільму "Людина-павук".

Мем от Сан-Марино
Мем від Сан-Марино. Фото: Telegram

На зображенні головний герой спочатку бачить емблему Сан-Марино, але, надівши окуляри, розпізнає в ній герб мадридського "Реала". Натяк простий: у матчі з "ПСЖ" легендарний іспанський клуб виглядав як футбольний аутсайдер — саме так, як зазвичай грає збірна Сан-Марино. Мем зібрав понад 100 тисяч реакцій та став символом вечора.

Нагадаємо, Катерина Усик показала, як готується до бою свого чоловіка з Даніелем Дюбуа.

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спорт футбол курйоз ПСЖ Реал Мадрид Клубний чемпіонат світу з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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