Свентек установила историческое достижение в финале Уимблдона

Свентек не заметила Анисимову в финале Уимблдона — доминирование
Ига Свентек не оставляла шансов Аманде Анисимовой в финале женского Уимблдона-2025. Каждая подача, каждый розыгрыш говорили о полном превосходстве польской спортсменки.
Это была одна из самых легких побед в карьере Свентек, сообщает портал Новини.LIVE.
Свентек не заметила соперницу
Ига Свентек, получившая свой первый титул на траве, буквально стерла с корта Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0. Такое поражение в финале турнира Большого шлема не случалось с 1911 года, и этот двойной "багель" сделал победу еще более исторической.
Уимблдон-2025. Финал
Аманда Анисимова (США) — Ига Свентек (Польша) — 0:6, 0:6
Комментаторы не скрывали восхищения: "Свентек показала игру без слабого места", "это подавление всех эмоций соперника", "зрелище, достойное легенд". Сам факт того, что ее соперница, впервые вышедшая в финал такого турнира, не взяла ни одного гейма, говорит о феноменальной форме и абсолютной концентрации на корте.
Ига добавила в копилку уже шестой титул Большого шлема в карьере, став чемпионом Уимблдона впервые в жизни. Она победила на Ролан Гаррос четыре раза, выигрывала Открытый чемпионат США. Кроме того, на ее титулы WTA 1000 и место в десятке самых обеспеченных теннисисток мира.
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