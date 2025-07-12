Свентек установила историческое достижение в финале Уимблдона

Ига Свентек с главным трофеем. Фото: Reuters/Toby Melville

Ига Свентек не оставляла шансов Аманде Анисимовой в финале женского Уимблдона-2025. Каждая подача, каждый розыгрыш говорили о полном превосходстве польской спортсменки.

Это была одна из самых легких побед в карьере Свентек, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ига Свентек, получившая свой первый титул на траве, буквально стерла с корта Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0. Такое поражение в финале турнира Большого шлема не случалось с 1911 года, и этот двойной "багель" сделал победу еще более исторической.

Ига Свентек (слева) и Аманда Анисимова. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Уимблдон-2025. Финал

Аманда Анисимова (США) — Ига Свентек (Польша) — 0:6, 0:6

Комментаторы не скрывали восхищения: "Свентек показала игру без слабого места", "это подавление всех эмоций соперника", "зрелище, достойное легенд". Сам факт того, что ее соперница, впервые вышедшая в финал такого турнира, не взяла ни одного гейма, говорит о феноменальной форме и абсолютной концентрации на корте.

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Ига добавила в копилку уже шестой титул Большого шлема в карьере, став чемпионом Уимблдона впервые в жизни. Она победила на Ролан Гаррос четыре раза, выигрывала Открытый чемпионат США. Кроме того, на ее титулы WTA 1000 и место в десятке самых обеспеченных теннисисток мира.

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