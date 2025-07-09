Теннисист Белозерцев отказался говорить по-украински

Украинский спортсмен отказался говорить на родном языке
Первая ракетка Украины среди юниоров Никита Белозерцев отказался давать интервью на украинском языке. Это произошло после поражения в парном разряде Юниорского Уимблдона.
На пресс-конференции после матча произошел скандал, сообщает "Большой теннис Украины".
После проигрыша со счетом 1:6, 2:6 от голландско-немецкой пары Миса Роттгеринга и Гидде Шонмейкерса к нему обратились украинские журналисты, но Никита Белозерцев ответил, что будет говорить только на английском или русском.
Юный спортсмен появился на пресс-конференции вместе с болгарским тренером Стефаном Пантовым, который заявил, что язык интервью будет определять тренер. Сам теннисист воздержался от комментариев и скрытно покинул площадку.
Причины скандала с Белозерцевым
Подобное решение может быть связано с планами Белозерцева сменить гражданство на болгарское. Тренер Никиты одновременно занимает должность регионального координатора Болгарской федерации тенниса в Черноморском регионе. Это наводит на предположение, что процесс обсуждения смены гражданства уже ведется.
Являясь одним из сильнейших украинских юниоров, Белозерцев завершил Уимблдон-2025 без побед в паре, несмотря на перспективу развития и участие в крупнейших турнирах.
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