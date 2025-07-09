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Главная Спорт Украинский спортсмен отказался говорить на родном языке

Украинский спортсмен отказался говорить на родном языке

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 12:38
Теннисист Белозерцев отказался говорить по-украински
Никита Белозерцев на теннисном турнире. Фото: instagram.com/ukrainian_tennis_federation/

Первая ракетка Украины среди юниоров Никита Белозерцев отказался давать интервью на украинском языке. Это произошло после поражения в парном разряде Юниорского Уимблдона.

На пресс-конференции после матча произошел скандал, сообщает "Большой теннис Украины". 

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После проигрыша со счетом 1:6, 2:6 от голландско-немецкой пары Миса Роттгеринга и Гидде Шонмейкерса к нему обратились украинские журналисты, но Никита Белозерцев ответил, что будет говорить только на английском или русском. 

Никита Белозерцев
Никита Белозерцев отбивает мяч. Фото: instagram.com/ukrainian_tennis_federation/

Юный спортсмен появился на пресс-конференции вместе с болгарским тренером Стефаном Пантовым, который заявил, что язык интервью будет определять тренер. Сам теннисист воздержался от комментариев и скрытно покинул площадку.

Причины скандала с Белозерцевым

Подобное решение может быть связано с планами Белозерцева сменить гражданство на болгарское. Тренер Никиты одновременно занимает должность регионального координатора Болгарской федерации тенниса в Черноморском регионе. Это наводит на предположение, что процесс обсуждения смены гражданства уже ведется.

Являясь одним из сильнейших украинских юниоров, Белозерцев завершил Уимблдон-2025 без побед в паре, несмотря на перспективу развития и участие в крупнейших турнирах. 

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Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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