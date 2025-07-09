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Главная Спорт Лидер сборной не захотел говорить на украинском языке

Лидер сборной не захотел говорить на украинском языке

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 10:01
Лунин оказался в эпицентре скандала из-за русского языка
Андрей Лунин на базе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин оказался в центре общественного внимания, отказавшись назвать слово "полуфинал" на украинском языке и сразу перейдя на русский.

Это событие произошло во время съемки ролика перед матчем, где игроки озвучивали это слово на родном языке, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Свой выбор Андрей Лунин сделал внезапно и без предупреждения: когда до него дошла очередь, он спокойно произнес слово по-русски. Видео быстро стало вирусным и вызвало разную реакцию в соцсетях. Реакции разделились: от выражения удивления и критики до поддержки права спортсмена говорить на удобном ему языке. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Почему Лунин попал в скандал

Часть болельщиков и экспертов заявили, что официальный язык публичных выступлений на таком уровне должен быть украинским, особенно учитывая символическую важность. Они считают, что публичные фигуры, представляющие Украину на международной сцене, несут особую ответственность. 

Другие пользователи отметили, что ключевым остается профессионализм на поле, а не лингвистическая форма — и выразили поддержку голкиперу, считая, что язык интервью не влияет на футбольную эффективность. Такой подход тоже активно обсуждался в комментариях после опубликования видео.

Напомним, украинская спортсменка Юлия Левченко легко доказала, что остается одной из самых красивых легкоатлеток страны. 

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На тренировке киевского "Динамо" чуть не подрались два игрока, эпизод попал в объективы телекамер. 

Жена защитника "Динамо" поделилась забавной историей знакомства со спортсменом. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу украинский язык Реал Мадрид Андрей Лунин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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