Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лідер збірної не захотів говорити українською мовою

Лідер збірної не захотів говорити українською мовою

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 10:01
Лунін опинився в епіцентрі скандалу через російську мову
Андрій Лунін на базі "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін опинився в центрі суспільної уваги, відмовившись назвати слово "півфінал" українською мовою й одразу перейшовши на російську.

Ця подія сталася під час зйомки ролика перед матчем, де гравці озвучували це слово рідною мовою, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Свій вибір Андрій Лунін зробив раптово і без попередження: коли до нього дійшла черга, він спокійно вимовив слово російською. Відео швидко стало вірусним і викликало різну реакцію в соцмережах. Реакції розділилися: від висловлення здивування та критики до підтримки права спортсмена говорити зручною йому мовою.

Реклама
Андрей Лунин
Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Чому Лунін потрапив у скандал

Частина вболівальників та експертів заявили, що офіційна мова публічних виступів на такому рівні має бути українською, особливо з огляду на символічну важливість. Вони вважають, що публічні фігури, які представляють Україну на міжнародній сцені, несуть особливу відповідальність.

Інші користувачі зазначили, що ключовим залишається професіоналізм на полі, а не лінгвістична форма — і висловили підтримку голкіперу, вважаючи, що мова інтерв'ю не впливає на футбольну ефективність. Такий підхід теж активно обговорювався в коментарях після опублікування відео.

Реклама

Нагадаємо, українська спортсменка Юлія Левченко легко довела, що залишається однією з найкрасивіших легкоатлеток країни.

Сергій Бубка перестав давати інтерв'ю і міг виїхати з України — що про нього відомо.

На тренуванні київського "Динамо" ледь не побилися два гравці, епізод потрапив в об'єктиви телекамер.

Дружина захисника "Динамо" поділилася кумедною історією знайомства зі спортсменом.

спорт футбол Збірна України з футболу українська мова Реал Мадрид Андрій Лунін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації