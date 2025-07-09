Лунін опинився в епіцентрі скандалу через російську мову

Андрій Лунін на базі "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін опинився в центрі суспільної уваги, відмовившись назвати слово "півфінал" українською мовою й одразу перейшовши на російську.

Ця подія сталася під час зйомки ролика перед матчем, де гравці озвучували це слово рідною мовою, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Свій вибір Андрій Лунін зробив раптово і без попередження: коли до нього дійшла черга, він спокійно вимовив слово російською. Відео швидко стало вірусним і викликало різну реакцію в соцмережах. Реакції розділилися: від висловлення здивування та критики до підтримки права спортсмена говорити зручною йому мовою.

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Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Чому Лунін потрапив у скандал

Частина вболівальників та експертів заявили, що офіційна мова публічних виступів на такому рівні має бути українською, особливо з огляду на символічну важливість. Вони вважають, що публічні фігури, які представляють Україну на міжнародній сцені, несуть особливу відповідальність.

Інші користувачі зазначили, що ключовим залишається професіоналізм на полі, а не лінгвістична форма — і висловили підтримку голкіперу, вважаючи, що мова інтерв'ю не впливає на футбольну ефективність. Такий підхід теж активно обговорювався в коментарях після опублікування відео.

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