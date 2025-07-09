Тенісист Білозерцев відмовився говорити українською

Микита Білозерцев на тенісному турнірі. Фото: instagram.com/ukrainian_tennis_federation/

Перша ракетка України серед юніорів Микита Білозерцев відмовився давати інтерв'ю українською мовою. Це сталося після поразки в парному розряді Юніорського Вімблдону.

На пресконференції після матчу стався скандал, повідомляє "Великий теніс України".

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Микита Білозерцев відбиває м'яч. Фото: instagram.com/ukrainian_tennis_federation/

Юний спортсмен з'явився на пресконференції разом із болгарським тренером Стефаном Пантовим, який заявив, що мову інтерв'ю визначатиме тренер. Сам тенісист утримався від коментарів і потай покинув майданчик.

Причини скандалу з Білозерцевим

Таке рішення може бути пов'язане з планами Білозерцева змінити громадянство на болгарське. Тренер Микити одночасно обіймає посаду регіонального координатора Болгарської федерації тенісу в Чорноморському регіоні. Це наводить на припущення, що процес обговорення зміни громадянства вже ведеться.

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