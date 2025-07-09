Тенісист Білозерцев відмовився говорити українською

Український спортсмен відмовився говорити рідною мовою
Перша ракетка України серед юніорів Микита Білозерцев відмовився давати інтерв'ю українською мовою. Це сталося після поразки в парному розряді Юніорського Вімблдону.
На пресконференції після матчу стався скандал, повідомляє "Великий теніс України".
Після програшу з рахунком 1:6, 2:6 від голландсько-німецької пари Міса Роттгерінга та Гідде Шонмейкерса до нього звернулися українські журналісти, але Микита Білозерцев відповів, що говоритиме лише англійською або російською.
Юний спортсмен з'явився на пресконференції разом із болгарським тренером Стефаном Пантовим, який заявив, що мову інтерв'ю визначатиме тренер. Сам тенісист утримався від коментарів і потай покинув майданчик.
Причини скандалу з Білозерцевим
Таке рішення може бути пов'язане з планами Білозерцева змінити громадянство на болгарське. Тренер Микити одночасно обіймає посаду регіонального координатора Болгарської федерації тенісу в Чорноморському регіоні. Це наводить на припущення, що процес обговорення зміни громадянства вже ведеться.
Будучи одним із найсильніших українських юніорів, Білозерцев завершив Вімблдон-2025 без перемог у парі, попри перспективу розвитку та участь у найбільших турнірах.
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