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Главная Спорт Усик назвал лучшего боксера в мире по состоянию на сейчас

Усик назвал лучшего боксера в мире по состоянию на сейчас

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 19:22
Усик удивил выбором лучшего боксера современности
Александр Усик в тренажерном зале. Фото: instagram.com/usykaa/

Казалось бы, после завоевания четырех поясов в супертяжелом весе и статуса одного из самых техничных бойцов XXI века, Александр Усик мог бы без ложной скромности назвать себя лучшим. Его стиль восхищает экспертов, а победная серия продолжает расти с каждым годом. 

Но в недавнем интервью Карлу Фрочу чемпион назвал лучшим в мире другого боксера. 

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Александр Усик улыбнулся, услышав вопрос: "Ты — лучший в мире?" Его ответ не просто удивил — он стал неожиданным признанием в адрес соперника, который выступает в другой весовой категории.

"Нет, я не лучший боксер в мире", — сказал он. "По моему мнению, им является Теренс Кроуфорд". Усик, оставаясь верным своему стилю, подчеркнул: оценка величия в боксе — это не только пояса, а и мастерство, универсальность и умение решать бои на любом уровне.

Усик готовится к важному бою

Это мнение прозвучало особенно символично на фоне предстоящих поединков: сам Усик уже 19 июля выйдет на "Уэмбли" против Даниэля Дюбуа, чтобы окончательно закрепить за собой звание абсолютного чемпиона. В то же время Кроуфорд 13 сентября в Лас-Вегасе сразится с Саулем Альваресом — и на кону будет титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе. 

Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/tbudcrawford/

Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) уже имеет статус абсолютного чемпиона в двух весовых категориях, включая доминирование в полусреднем дивизионе. Он не только остается непобежденным, но и считается одним из самых универсальных бойцов мира, сочетая скорость, интеллект и финишную мощь. 

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спорт Александр Усик бокс Бой Усик — Дюбуа Теренс Кроуфорд
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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