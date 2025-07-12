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Головна Спорт Усик назвав найкращого боксера у світі станом на зараз

Усик назвав найкращого боксера у світі станом на зараз

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 19:22
Усик здивував вибором найкращого боксера сучасності
Олександр Усик у тренажерному залі. Фото: instagram.com/usykaa/

Здавалося б, після завоювання чотирьох поясів у суперважкій вазі та статусу одного з найтехнічніших бійців XXI століття, Олександр Усик міг би без удаваної скромності назвати себе найкращим. Його стиль захоплює експертів, а переможна серія продовжує зростати з кожним роком.

Але в недавньому інтерв'ю Карлу Фрочу чемпіон назвав найкращим у світі іншого боксера.

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Олександр Усик посміхнувся, почувши запитання: "Ти — найкращий у світі?" Його відповідь не просто здивувала — вона стала несподіваним зізнанням на адресу суперника, який виступає в іншій ваговій категорії.

"Ні, я не найкращий боксер у світі", — сказав він. "На мою думку, ним є Теренс Кроуфорд". Усик, залишаючись вірним своєму стилю, наголосив: оцінка величі в боксі — це не тільки пояси, а й майстерність, універсальність та вміння вирішувати бої на будь-якому рівні.

Усик готується до важливого бою

Ця думка прозвучала особливо символічно на тлі майбутніх поєдинків: сам Усик уже 19 липня вийде на "Вемблі" проти Даніеля Дюбуа, щоб остаточно закріпити за собою звання абсолютного чемпіона. Водночас Кроуфорд 13 вересня в Лас-Вегасі битиметься з Саулем Альваресом — і на кону буде титул абсолютного чемпіона в другій середній вазі.

Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд із чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/tbudcrawford/

Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) вже має статус абсолютного чемпіона у двох вагових категоріях, включно з домінуванням у напівсередньому дивізіоні. Він не тільки залишається непереможеним, а й вважається одним із найбільш універсальних бійців світу, поєднуючи швидкість, інтелект та фінішну міць.

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спорт Олександр Усик бокс Бій Усик — Дюбуа Теренс Кроуфорд
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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