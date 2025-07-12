Свьонтек встановила історичне досягнення у фіналі Вімблдону

Свьонтек не помітила Анісімову у фіналі Вімблдону — домінування
Іга Свьонтек не залишала шансів Аманді Анісімовій у фіналі жіночого Вімблдону-2025. Кожна подача, кожен розіграш говорили про повну перевагу польської спортсменки.
Це була одна з найлегших перемог у кар'єрі Свьонтек, повідомляє портал Новини.LIVE.
Свьонтек не помітила суперницю
Іга Свьонтек, яка здобула свій перший титул на траві, буквально стерла з корту Аманду Анісімову з рахунком 6:0, 6:0. Така поразка у фіналі турніру Великого шолома не траплялася з 1911 року, і цей подвійний "багель" зробив перемогу ще більш історичною.
Вімблдон-2025. Фінал
Аманда Анісімова (США) — Іга Свьонтек (Польща) — 0:6, 0:6
Коментатори не приховували захоплення: "Свьонтек показала гру без слабкого місця", "це придушення всіх емоцій суперника", "видовище, гідне легенд". Сам факт того, що її суперниця, яка вперше вийшла у фінал такого турніру, не взяла жодного гейму, свідчить про феноменальну форму й абсолютну концентрацію на корті.
Іга додала до скарбнички вже шостий титул Великого шолома в кар'єрі, ставши чемпіоном Вімблдону вперше в житті. Вона перемогла на Ролан Гаррос чотири рази, вигравала Відкритий чемпіонат США. Окрім того, на її рахунку титули WTA 1000 і місце в десятці найзабезпеченіших тенісисток світу.
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