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Головна Спорт Сіннер та Свьонтек здивували світ тенісу веселим танцем — відео

Сіннер та Свьонтек здивували світ тенісу веселим танцем — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 12:01
Сіннер та Свьонтек здивували гостей на святковій вечері Вімблдону
Яннік Сіннер із головним трофеєм Вімблдону. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

На вечері чемпіонів Вімблдону-2025 Яннік Сіннер та Іга Свьонтек не просто прийняли привітання, а й запалили на танцполі.

Переможці чоловічого та жіночого одиночних розрядів влаштували імпровізований танець під хіт Дуа Ліпи, викликавши овації гостей вечора та бурхливі обговорення в соцмережах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Яннік Сіннер завоював титул, перемігши у фіналі Карлоса Алькараса з рахунком 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Цей тріумф став його четвертим на турнірах "Великого шолома" та першим на Вімблдоні. Для 23-річного італійця це вже 20-й титул у кар'єрі.

Іга Свьонтек продемонструвала абсолютне домінування, не залишивши шансів американці Аманді Анісімовій — 6:0, 6:0. Полька стала шестиразовою переможницею "Шоломів" та вперше в кар'єрі підкорила трав'яні корти Вімблдону.

Ига Свентек
Принцеса Уельська Кетрін вручає трофей Свьонтек. Фото: Reuters/Toby Melville

Як танцювали чемпіони

На гала-вечері Яннік та Іга вийшли в центр залу та виконали веселий і легкий танець, подарувавши публіці момент, що запам'ятався. Танець під "Levitating" став справжньою кульмінацією вечора, підкреслюючи не тільки їхній талант, а й харизму.

Шанувальники вже прозвали цю сцену "найлюдянішим моментом Вімблдону" та відзначили, як важливо бачити зірок поза кортом: простими, живими, справжніми.

Нагадаємо, наставник "ПСЖ" Луїс Енріке знайшов несподіване пояснення поразки у фіналі КЧС.

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска назвав причину перемоги над "ПСЖ", який пропустив три голи.

У фіналі Клубного чемпіонату світу сталася серйозна бійка між учасниками матчу.

Керівництво "Динамо" обрало нового претендента на позицію центрального захисника команди.

спорт Теніс Іга Свьонтек Вімблдон Яннік Сіннер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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