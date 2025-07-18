Магучих и Левченко выступят в Лондоне, Олислагерс пропустит этап

Ярослава Магучих во время прыжка. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, который пройдет в субботу, 19 июля.

Это будет уже пятый этап сезона в прыжках в высоту среди женщин, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучих подходит к старту как лидер общего зачета: на ее счету 30 очков и досрочная путевка в финал в Цюрихе. В этом году Ярослава уже побеждала на этапах в Сямыне и Шанхае, а также брала "серебро" в Стокгольме и Париже. Левченко набрала 15 очков и идет четвертой, она все еще претендует на финал, ее лучший результат в сезоне — 4-е место.

Ярослава Магучих и ее спальный мешок. Кадр из видео

Конкуренция в Лондоне будет серьезной. В старт-листе — бронзовый призер Олимпиады-2024 Элеанор Паттерсон, шестая в мировом рейтинге Кристина Гонзель, восьмая — Елена Куличенко, а также британка Морган Лейк, которая замыкает топ-10. Также выступят Имке Оннен, Ламара Дистин и Чэрити Гафнагель. А вот Никола Олислагерс, дважды обошедшая Магучих в предыдущих этапах, этот старт пропустит.

Юлия Левченко готовится к прыжку. Кадр из видео

Где и когда смотреть выступление Магучих и Левченко

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин на этапе в Лондоне стартуют в субботу, 19 июля, в 15:15 по киевскому времени. Турнир пройдет на Олимпийском стадионе — арене, построенной специально к Играм 2012 года. Он вмещает до 60 тысяч зрителей и считается одним из самых современных легкоатлетических объектов Европы. Трансляцию этапа можно будет посмотреть на телеканале "Суспільне Спорт".

Следующим этапом для легкоатлеток станет турнир в Лозанне, а затем финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Украина имеет шанс быть представленной двумя спортсменками.

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