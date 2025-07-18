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Главная Спорт Красавица Юлия Левченко шокировала снимком со свадьбы

Красавица Юлия Левченко шокировала снимком со свадьбы

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 07:31
Юлия Левченко отпраздновала годовщину свадьбы — фото
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко продолжает находиться в статусе одной из самых красивых спортсменок страны. Однако, интерес к ней мужской аудитории может уменьшиться.

Дело в том, что Левченко в Instagram сообщила что отпраздновала годовщину свадьбы.

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Левченко не очень активно ведет страницу в Instagram. При этом, она собрала у себя 510 тысяч фолловеров.

Годовщина свадьбы Левченко

Украинская легкоатлетка поделилась радостной новостью в Instagram, опубликовав нежные фото на первую годовщину свадьбы с Юрием Кищенко.

"Любимый, быть твоей женой — это прекрасно", — написала легкоатлетка.

Юлия Левченко
Юлия Левченко и Юрий Кищенко. Фото: instagram.com/levchenkou
Юлия Левченко
Юлия Левченко и Юрий Кищенко. Фото: instagram.com/levchenkou

Этот пост 27-летней спортсменки шокировал многих фанатов, поскольку свадьба Левченко не освещалась в СМИ. Однако, она пришлась на период, когда спортсменка имела плохие результаты в легкой атлетике и имела небольшую активность в соцсетях.

Публика, которая давно наблюдала за легкоатлеткой, знала, что она замужем за коллегой по цеху Кищенко.

В этом сезоне Левченко снова вернулась в перечень сильнейших прыгуний в высоту. Накануне Юлия добыла серебряную медаль на "серебряном" этапе Континентального тура в Брешии, Италия, где показала результат 1.97 м, который лишь на один сантиметр меньше ее лучшего результата в сезоне.

Следующим стартом Юлии станет этап Бриллиантовой лиги в Лондоне, который состоится 19 июля. В Великобритании она выступит вместе с Ярославой Магучих, ранее разделившей золото в Льеже.

Напомним, экс-футболист "Динамо" Киев имеет проблемы с законом в своей стране.

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свадьба Юлия Левченко Легкая атлетика жены футболистов Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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