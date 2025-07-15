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Главная Спорт Грация легкой атлетики Юлия Левченко выиграла престижную награду

Грация легкой атлетики Юлия Левченко выиграла престижную награду

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 23:12
Левченко завоевала серебро в Брешии — третий подиум подряд на Континентальном туре
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Катерина Табашник выступили на турнире "бронзового" уровня Континентального тура World Athletics. Принимала соревнования итальянская Брешия.

По итогам выступлений Левченко заняла второе место, сообщило "Суспільне Спорт".

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Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Важная медаль Левченко

В секторе соревновались восемь спортсменок, среди которых фавориткой была бронзовая призерка ОИ-2024 в Париже Элеонор Паттерсон, а конкуренткой ей должна была стать Левченко.

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Юлия безошибочно преодолела высоты 1.80 м, 1.84 м, 1.88 м, 1.91 м и 1.94 м, что обеспечило ей промежуточное лидерство и гарантированный подиум после 1.91 м. Эту высоту преодолели лишь три участницы: Левченко с первой попытки, а Жодзик и Паттерсон со второй. На 1.94 м Жодзик и Паттерсон также допустили ошибки, тогда как Левченко прыгнула чисто.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Решающей стала высота 1.97 м, которую Паттерсон взяла с первой попытки, Левченко — с третьей, а Жодзик не справилась.

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На отметке 2.00 м обе финалистки не смогли прыгнуть, так что золото досталось Паттерсон с меньшим количеством попыток на 1.97 м.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Табашник выбыла на стартовой высоте 1.76 м, не преодолев 1.80 м. Поэтому она заняла последнее восьмое место.

Для 27-летней Левченко это третий подряд подиум на Континентальном туре после победы в Варшаве и серебра в Брно, где она показала лучший результат сезона — 1.98 м.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

С 2020 года Юлия лишь трижды прыгала на 1.97 м и выше, два из этих прыжков — в 2025 году.

Следующим крупным турниром для Левченко станет этап Бриллиантовой лиги в Лондоне, 19 июля, где она выступит вместе с Ярославой Магучих.

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Италия Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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