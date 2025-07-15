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Головна Спорт Грація легкої атлетики Юлія Левченко виграла престижну нагороду

Грація легкої атлетики Юлія Левченко виграла престижну нагороду

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 23:12
Левченко здобула срібло в Брешії — третій подіум поспіль на Континентальному турі
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Катерина Табашник виступили на турнірі "бронзового" рівня Континентального туру World Athletics. Приймала змагання італійська Брешія.

За підсумками виступів Левченко посіла друге місце, повідомило "Суспільне Спорт".

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Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Важлива медаль Левченко

У секторі змагалися вісім спортсменок, серед яких фавориткою була бронзова призерка ОІ-2024 в Парижі Елеонор Паттерсон, а конкуренткою їй мала стати Левченко.

Юлія безпомилково подолала висоти 1.80 м, 1.84 м, 1.88 м, 1.91 м і 1.94 м, що забезпечило їй проміжне лідерство та гарантований подіум після 1.91 м. Цю висоту подолали лише три учасниці: Левченко з першої спроби, а Жодзік і Паттерсон із другої. На 1.94 м Жодзік і Паттерсон також припустилися помилок, тоді як Левченко стрибнула чисто.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Вирішальною стала висота 1.97 м, яку Паттерсон узяла з першої спроби, Левченко — з третьої, а Жодзік не впоралася.

На позначці 2.00 м обидві фіналістки не змогли стрибнути, тож золото дісталося Паттерсон за меншою кількістю спроб на 1.97 м.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Табашник вибула на стартовій висоті 1.76 м, не подолавши 1.80 м. Тому вона посіла останнє восьме місце.

Для 27-річної Левченко це третій поспіль подіум на Континентальному турі після перемоги у Варшаві та срібла в Брно, де вона показала найкращий результат сезону — 1.98 м.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

З 2020 року Юлія лише тричі стрибала на 1.97 м і вище, два з цих стрибків — у 2025 році.

Наступним великим турніром для Левченко стане етап Діамантової ліги в Лондоні, 19 липня, де вона виступить разом із Ярославою Магучіх.

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Італія Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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