Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Красуня Юлія Левченко шокувала знімком з весілля

Красуня Юлія Левченко шокувала знімком з весілля

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 07:31
Юлія Левченко відсвяткувала річницю весілля — фото
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко продовжує перебувати в статусі однієї з найгарніших спортсменок країни. Однак, інтерес до неї чоловічої аудиторії може зменшитись.

Річ у тім, що Левченко в Instagram повідомила що відсвяткувала річницю весілля.

Реклама
Читайте також:

Левченко не дуже активно веде сторінку в Instagram. При цьому, вона зібрала у себе 510 тисяч фоловерів.

Річниця весілля Левченко

Українська легкоатлетка поділилася радісною новиною в Instagram, опублікувавши ніжні фото на першу річниці весілля з Юрієм Кищенко.

"Любий, бути твоєю дружиною — це прекрасно", — написала легкоатлетка.

Юлия Левченко
Юлія Левченко та Юрій Кищенко. Фото: instagram.com/levchenkou
Юлия Левченко
Юлія Левченко та Юрій Кищенко. Фото: instagram.com/levchenkou

Цей пост 27-річної спортсменки шокував багатьох фанатів, оскільки весілля Левченко не висвітлювалось в ЗМІ. Однак, воно припало на період, коли спортсменка мала погані результати в легкій атлетиці та мала невелику активність в соцмережах.

Публіка, яка давно спостерігала за легкоатлеткою, знала, що вона заміжня за колегою по цеху Кищенком.

Цього сезону Левченко знову повернулася до переліку найсильніших стрибунок у висоту. Напередодні Юлія здобула срібну медаль на "срібному" етапі Континентального туру в Брешії, Італія, де показала результат 1.97 м, який лише на один сантиметр менше її кращого результату в сезоні.

Наступним стартом Юлії стане етап Діамантової ліги в Лондоні, який відбудеться 19 липня. В Великій Британії вона виступить разом із Ярославою Магучіх, яка раніше розділила золото в Льєжі.

Нагадаємо, ексфутболіст "Динамо" Київ має проблеми з законом у своїй країні.

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик має шанс невдовзі повернутися в футбол.

Стало відомо про життя колишнього нападника збірної України Андрія Вороніна.

Планується змінити правило виконання пенальті та користування системою VAR.

весілля Юлія Левченко Легка атлетика дружини футболістів Збірна України з легкої атлетики
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації