Юлія Левченко відсвяткувала річницю весілля — фото

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко продовжує перебувати в статусі однієї з найгарніших спортсменок країни. Однак, інтерес до неї чоловічої аудиторії може зменшитись.

Річ у тім, що Левченко в Instagram повідомила що відсвяткувала річницю весілля.

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Річниця весілля Левченко

Українська легкоатлетка поділилася радісною новиною в Instagram, опублікувавши ніжні фото на першу річниці весілля з Юрієм Кищенко.

"Любий, бути твоєю дружиною — це прекрасно", — написала легкоатлетка.

Юлія Левченко та Юрій Кищенко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлія Левченко та Юрій Кищенко. Фото: instagram.com/levchenkou

Цей пост 27-річної спортсменки шокував багатьох фанатів, оскільки весілля Левченко не висвітлювалось в ЗМІ. Однак, воно припало на період, коли спортсменка мала погані результати в легкій атлетиці та мала невелику активність в соцмережах.

Публіка, яка давно спостерігала за легкоатлеткою, знала, що вона заміжня за колегою по цеху Кищенком.

Цього сезону Левченко знову повернулася до переліку найсильніших стрибунок у висоту. Напередодні Юлія здобула срібну медаль на "срібному" етапі Континентального туру в Брешії, Італія, де показала результат 1.97 м, який лише на один сантиметр менше її кращого результату в сезоні.

Наступним стартом Юлії стане етап Діамантової ліги в Лондоні, який відбудеться 19 липня. В Великій Британії вона виступить разом із Ярославою Магучіх, яка раніше розділила золото в Льєжі.

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