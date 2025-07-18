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Главная Спорт Шахтер продаст игрока, которого брали на замену Судакову

Шахтер продаст игрока, которого брали на замену Судакову

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 08:42
Шахтер ведет переговоры о продаже Марлона и покупке Косубаля
Марлон Гомес в "Шахтере". Фото: instagram.com/mgomes/

Немецкий "Лейпциг" активно работает над трансфером одного из футболистов донецкого "Шахтера". Речь идет о центральном полузащитнике "горняков" Марлоне Гомесе.

Бразилец уже оказался в центре трансферных переговоров, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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"Горняки" получили предложение от "Лейпцига", но отказались от него. Однако немцы не собираются сдаваться и планируют вернуться с улучшенными условиями. Контракт с Марлоном Гомесом рассчитан на несколько лет, а в Донецке уверены, что он стоит дороже, чем предлагают сейчас. 

Марлон Гомес
Марлон Гомес празднует победу в Кубке Украины. Фото: instagram.com/mgomes/

В январе 2024 года 21-летний полузащитник пришел в "Шахтер" из "Васку да Гамы" за 12 млн евро. В прошедшем сезоне он провел 34 матча, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Несмотря на некоторую нестабильность, в клубе его рассматривали как долгосрочный проект. 

Антон Косубаль
Антон Косубаль. Фото: instagram.com/antekozubal43/

В "Шахтере" уже ищут замену Марлону 

Параллельно донецкий клуб ведет поиски опорного полузащитника. Одним из главных кандидатов на усиление этой зоны стал 20-летний футболист польского "Леха" Антон Косубаль. Переговоры находятся на ранней стадии, но интерес к игроку подтвержден сразу несколькими источниками. 

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спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Марлон Гомес
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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