Шахтер ведет переговоры о продаже Марлона и покупке Косубаля

Шахтер продаст игрока, которого брали на замену Судакову
Немецкий "Лейпциг" активно работает над трансфером одного из футболистов донецкого "Шахтера". Речь идет о центральном полузащитнике "горняков" Марлоне Гомесе.
Бразилец уже оказался в центре трансферных переговоров, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
"Горняки" получили предложение от "Лейпцига", но отказались от него. Однако немцы не собираются сдаваться и планируют вернуться с улучшенными условиями. Контракт с Марлоном Гомесом рассчитан на несколько лет, а в Донецке уверены, что он стоит дороже, чем предлагают сейчас.
В январе 2024 года 21-летний полузащитник пришел в "Шахтер" из "Васку да Гамы" за 12 млн евро. В прошедшем сезоне он провел 34 матча, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Несмотря на некоторую нестабильность, в клубе его рассматривали как долгосрочный проект.
В "Шахтере" уже ищут замену Марлону
Параллельно донецкий клуб ведет поиски опорного полузащитника. Одним из главных кандидатов на усиление этой зоны стал 20-летний футболист польского "Леха" Антон Косубаль. Переговоры находятся на ранней стадии, но интерес к игроку подтвержден сразу несколькими источниками.
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