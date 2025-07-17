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Главная Спорт Шахтер выбрал новый стадион для домашних матчей в еврокубках

Шахтер выбрал новый стадион для домашних матчей в еврокубках

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 14:15
Шахтер выбрал легендарный стадион для еврокубковых матчей
Стадион "Вислы" в Польше. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" определился с городом, который станет его новой европейской базой на сезон 2025/26. Команда будет проводить свои домашние матчи в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана, который принадлежит местной "Висле".

Клуб официально подтвердил соглашение с польской стороной, сообщает пресс-служба "горняков". 

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В "Шахтере" заверили, что выбор в пользу Кракова не является случайностью. Это логистически удобная локация, футбольный город с насыщенной историей, а главное — здесь проживает множество украинцев, которые смогут поддержать команду на трибунах. 

Стадион в Кракове
Стадион в Кракове. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Чем известен стадион в Кракове

"Шахтер" мог проводить еврокубковые матчи в Любляне, но в клубе рассчитывают на более стабильную "домашнюю" площадку. "Горняки" уже готовят систему продажи билетов на следующие поединки. 

Для "Шахтера" возвращение в Польшу — шаг, проверенный временем. Ранее здесь команда уже проводила матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Стадион имени Генрика Реймана, который вмещает около 33 тысяч зрителей, расположен в центре города, рядом с парком Блоня, и носит имя легендарного польского футболиста и тренера. 

Стадион в Кракове
Новая еврокубковая арена "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Стадион неоднократно принимал матчи национальной сборной, а также международные встречи под эгидой УЕФА. Инфраструктура арены соответствует европейским стандартам и способна обеспечить комфорт болельщикам даже во время еврокубковых баталий.  

Напомним, новые изменения правил футбола будут введены уже в ближайшее время. 

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спорт футбол ФК Шахтер стадионы Лига Европы
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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