Шахтер выбрал легендарный стадион для еврокубковых матчей

Стадион "Вислы" в Польше. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" определился с городом, который станет его новой европейской базой на сезон 2025/26. Команда будет проводить свои домашние матчи в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана, который принадлежит местной "Висле".

Клуб официально подтвердил соглашение с польской стороной, сообщает пресс-служба "горняков".

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В "Шахтере" заверили, что выбор в пользу Кракова не является случайностью. Это логистически удобная локация, футбольный город с насыщенной историей, а главное — здесь проживает множество украинцев, которые смогут поддержать команду на трибунах.

Стадион в Кракове. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Чем известен стадион в Кракове

"Шахтер" мог проводить еврокубковые матчи в Любляне, но в клубе рассчитывают на более стабильную "домашнюю" площадку. "Горняки" уже готовят систему продажи билетов на следующие поединки.

Для "Шахтера" возвращение в Польшу — шаг, проверенный временем. Ранее здесь команда уже проводила матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Стадион имени Генрика Реймана, который вмещает около 33 тысяч зрителей, расположен в центре города, рядом с парком Блоня, и носит имя легендарного польского футболиста и тренера.

Новая еврокубковая арена "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Стадион неоднократно принимал матчи национальной сборной, а также международные встречи под эгидой УЕФА. Инфраструктура арены соответствует европейским стандартам и способна обеспечить комфорт болельщикам даже во время еврокубковых баталий.

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