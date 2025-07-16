Воробей сомневается в готовности Матвиенко к АПЛ и прогнозирует Турцию

Легенда Шахтера призвал продать Матвиенко в Бельгию или Турцию
Донецкий "Шахтер" летом может потерять своего капитана и основного центрбека Николая Матвиенко. Ранее в СМИ появлялась информация, что футболист попросил его продать.
О возможном трансфере Матвиенко высказался легенда "Шахтера" Андрей Воробей в интервью Sport-Express.ua.
"Шахтеру" необходимо продать Матвиенко
Воробей предположил, что "Шахтер" готовится к продаже капитана из-за возраста, поскольку защитнику 29 лет и продать его за большие деньги будет очень тяжело.
При этом, бывший футболист считает, что прошлый сезон у Матвиенко был неудачным из-за позиционных ошибок, но подчеркивает его опыт, видение поля, скорость и физическую подготовку.
По оценке Воробья, Матвиенко не готов к топ-чемпионатам, как АПЛ или Серия А, но может заиграть в Турции или Бельгии.
"В АПЛ ему будет трудно, но со временем он может адаптироваться", — добавил экс-футболист.
Матвиенко сыграл 34 матча в сезоне 2024/25, забил два гола. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.
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