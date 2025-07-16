Воробей сомневается в готовности Матвиенко к АПЛ и прогнозирует Турцию

Николай Матвиенко. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" летом может потерять своего капитана и основного центрбека Николая Матвиенко. Ранее в СМИ появлялась информация, что футболист попросил его продать.

О возможном трансфере Матвиенко высказался легенда "Шахтера" Андрей Воробей в интервью Sport-Express.ua.

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"Шахтеру" необходимо продать Матвиенко

Воробей предположил, что "Шахтер" готовится к продаже капитана из-за возраста, поскольку защитнику 29 лет и продать его за большие деньги будет очень тяжело.

При этом, бывший футболист считает, что прошлый сезон у Матвиенко был неудачным из-за позиционных ошибок, но подчеркивает его опыт, видение поля, скорость и физическую подготовку.

По оценке Воробья, Матвиенко не готов к топ-чемпионатам, как АПЛ или Серия А, но может заиграть в Турции или Бельгии.

"В АПЛ ему будет трудно, но со временем он может адаптироваться", — добавил экс-футболист.

Матвиенко сыграл 34 матча в сезоне 2024/25, забил два гола. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

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