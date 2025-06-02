Матвиенко хочет покинуть Шахтер, вместо него могут взять Шабанова

Николай Матвиенко. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" летом может потерять капитана команды Николая Матвиенко. Центральный защитник решил уйти из клуба.

Об этом сообщил на своем YouTube-канале комментатор Виктор Вацко.

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Матвиенко нашли замену

По словам Вацко, Матвиенко, который хочет покинуть команду ради топовых клубов, интересуется лиссабонская "Бенфика".

Футболиста вариант с "Бенфикой" устраивает, но португальцам еще стоит договориться с "горняками".

На замену Матвиенко могут пригласить 33-летнего бывшего игрока киевского "Динамо" Артема Шабанова, который сейчас выступает за "Александрию".

"Все мы знаем, что есть спрос на Шабанова — это уже было в публичном пространстве. Шабанова действительно торгует "Шахтер", который рассматривает Артема как замену Николаю Матвиенко, к которому есть интерес от "Бенфики" — я так понимаю, серьезный интерес", — сказал Вацко.

Кроме Шабанова "Александрия" планирует продать Александра Мартынюка, Никиту Кравченко и Безерру.

Напомним, луганскую "Зарю" летом возглавит не Виктор Скрипник.

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