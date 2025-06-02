Матвієнко хоче покинути Шахтар, замість нього можуть взяти Шабанова

Микола Матвієнко. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" влітку може втратити капітана команди Миколу Матвієнка. Центральний захисник вирішив піти з клубу.

Про це повідомив на своєму YouTube-каналі коментатор Віктор Вацко.

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За словами Вацка, Матвієнком, який хоче покинути команду заради топових клубів, цікавиться лісабонська "Бенфіка".

Футболіста варіант з "Бенфікою" влаштовує, але португальцям ще варто домовитись з "гірниками".

На заміну Матвієнку можуть запросити 33-річного колишнього гравця київського "Динамо" Артема Шабанова, який наразі виступає за "Олександрію".

"Всі ми знаємо, що є попит на Шабанова — це вже було в публічному просторі. Шабанова дійсно торгує "Шахтар", який розглядає Артема як заміну Миколі Матвієнку, до якого є інтерес від "Бенфіки" — я так розумію, серйозний інтерес", — сказав Вацко.

Крім Шабанова "Олександрія" планує продати Олександра Мартинюка, Микиту Кравченка та Безерру.

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