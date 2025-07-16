Воробей сумнівається в готовності Матвієнка до АПЛ і прогнозує Туреччину

Микола Матвієнко. Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" влітку може втратити свого капітана та основного центрбека Миколу Матвієнка. Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що футболіст попросив його продати.

Про можливий трансфер Матвієнка висловився легенда "Шахтаря" Андрій Воробей в інтерв'ю Sport-Express.ua.

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"Шахтарю" необхідно продати Матвієнка

Воробей припустив, що "Шахтар" готується до продажу капітана через вік, оскільки захиснику 29 років й продати його за великі гроші буде дуже важко.

При цьому, колишній футболіст вважає, що минулий сезон у Матвієнка був невдалим через позиційні помилки, але підкреслює його досвід, бачення поля, швидкість і фізичну підготовку.

За оцінкою Воробея, Матвієнко не готовий до топчемпіонатів, як АПЛ чи Серія А, але може заграти в Туреччині чи Бельгії.

"В АПЛ йому буде важко, але з часом він може адаптуватися", — додав ексфутболіст.

Матвієнко зіграв 34 матчі в сезоні 2024/25, забив два голи. Transfermarkt оцінює його в 15 млн євро.

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