Воробей сумнівається в готовності Матвієнка до АПЛ і прогнозує Туреччину

Легенда Шахтаря просить продати Матвієнка в Бельгію або Туреччину
Донецький "Шахтар" влітку може втратити свого капітана та основного центрбека Миколу Матвієнка. Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що футболіст попросив його продати.
Про можливий трансфер Матвієнка висловився легенда "Шахтаря" Андрій Воробей в інтерв'ю Sport-Express.ua.
"Шахтарю" необхідно продати Матвієнка
Воробей припустив, що "Шахтар" готується до продажу капітана через вік, оскільки захиснику 29 років й продати його за великі гроші буде дуже важко.
При цьому, колишній футболіст вважає, що минулий сезон у Матвієнка був невдалим через позиційні помилки, але підкреслює його досвід, бачення поля, швидкість і фізичну підготовку.
За оцінкою Воробея, Матвієнко не готовий до топчемпіонатів, як АПЛ чи Серія А, але може заграти в Туреччині чи Бельгії.
"В АПЛ йому буде важко, але з часом він може адаптуватися", — додав ексфутболіст.
Матвієнко зіграв 34 матчі в сезоні 2024/25, забив два голи. Transfermarkt оцінює його в 15 млн євро.
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