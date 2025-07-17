Шахтар обрав легендарний стадіон для єврокубкових матчів

Стадіон "Вісли" в Польщі. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" визначився з містом, яке стане його новою європейською базою на сезон 2025/26. Команда проводитиме свої домашні матчі в польському Кракові на стадіоні імені Генрика Реймана, який належить місцевій "Віслі".

Клуб офіційно підтвердив угоду з польською стороною, повідомляє пресслужба "гірників".

Реклама

Читайте також:

У "Шахтарі" запевнили, що вибір на користь Кракова не є випадковістю. Це логістично зручна локація, футбольне місто з насиченою історією, а головне — тут проживає безліч українців, які зможуть підтримати команду на трибунах.

Стадіон у Кракові. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Чим відомий стадіон у Кракові

"Шахтар" міг проводити єврокубкові матчі в Любляні, але в клубі розраховують на більш стабільний "домашній" майданчик. "Гірники" вже готують систему продажу квитків на наступні поєдинки.

Для "Шахтаря" повернення до Польщі — крок, перевірений часом. Раніше тут команда вже проводила матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Стадіон імені Генріка Реймана, що вміщає близько 33 тисяч глядачів, розташований у центрі міста, поруч із парком Блоня, та має ім'я легендарного польського футболіста та тренера.

Нова єврокубкова арена "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Стадіон неодноразово приймав матчі національної збірної, а також міжнародні зустрічі під егідою УЄФА. Інфраструктура арени відповідає європейським стандартам та здатна забезпечити комфорт вболівальникам навіть під час єврокубкових баталій.

Нагадаємо, нові зміни правил футболу буде запроваджено вже найближчим часом.

Наступний рік може стати моментом повернення на поле для гравця збірної України Михайла Мудрика.

Ексфорвард "Ліверпуля" Андрій Воронін живе за кордоном, але надає Україні важливу підтримку.

Бразильський футболіст Клебер, який виступав за "Динамо", опинився в розшуку у себе на батьківщині.