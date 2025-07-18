Шахтар веде переговори про продаж Марлона і трансфер Косубаля

Марлон Гомес у "Шахтарі". Фото: instagram.com/mgomes/

Німецький "Лейпциг" активно працює над трансфером одного з футболістів донецького "Шахтаря". Йдеться про центрального півзахисника "гірників" Марлона Гомеса.

Бразилець уже опинився в центрі трансферних переговорів, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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"Гірники" отримали пропозицію від "Лейпцига", але відмовилися від неї. Однак німці не збираються здаватися та планують повернутися з поліпшеними умовами. Контракт із Марлоном Гомесом розрахований на кілька років, а в Донецьку впевнені, що він коштує дорожче, ніж пропонують зараз.

Марлон Гомес святкує перемогу в Кубку України. Фото: instagram.com/mgomes/

У січні 2024 року 21-річний півзахисник прийшов у "Шахтар" із "Васку да Гами" за 12 млн євро. У минулому сезоні він провів 34 матчі, забив 4 м'ячі та зробив 2 результативні передачі. Попри деяку нестабільність, у клубі його розглядали як довгостроковий проєкт.

Антон Косубаль. Фото: instagram.com/antekozubal43/

У "Шахтарі" вже шукають заміну Марлону

Паралельно донецький клуб веде пошуки опорного півзахисника. Одним із головних кандидатів на посилення цієї зони став 20-річний футболіст польського "Леха" Антон Косубаль. Переговори перебувають на ранній стадії, але інтерес до гравця підтверджено одразу кількома джерелами.

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