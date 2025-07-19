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Головна Спорт Усик — Дюбуа, онлайн-трансляція бою — дивіться, хто переможе

Усик — Дюбуа, онлайн-трансляція бою — дивіться, хто переможе

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 12:37
Усик — Дюбуа: онлайн-трансляція бою українського чемпіона
Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

На легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться один із найочікуваніших боксерських поєдинків року — реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Переможець цього протистояння стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні.

Усик може здобути цей статус абсолюта вже вдруге. Вперше він ним став після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, але потім відмовився від титулу IBF, який підібрав Дюбуа.

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Олександр Усик. Фото: Reuters

Де дивитися бій Усик — Дюбуа 2 в Україні

На нашому порталі в цій новині буде доступна пряма онлайн трансляція поєдинку Усик — Дюбуа. Головний бій розпочнеться не раніше 23:30 за київським часом.

Офіційним відеотранслятором реваншу в Україні є медіасервіс MEGOGO, який забезпечить прямий ефір з українськими коментаторами. Вони транслюватимуть весь вечір боксу, починаючи з 19:00.

Бій можна буде переглянути на стрімінговій платформі DAZN, але за умови платної підписки. Безплатних трансляцій на YouTube, виключно для України, наразі не передбачається.

Александр Усик — Даниэль Дюбуа, онлайн трансляция
Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

Історія першого бою

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Польща.

В тому бою Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді, захистивши титули WBA, WBO та IBF. При цьому бій запам’ятався скандальним моментом у п’ятому раунді, коли Дюбуа завдав удару нижче пояса, через що Олександр опинився на канвасі. Рефері визнав удар нелегальним і дав українцю час на відновлення, що викликало обурення команди британця. Апеляція Френка Уоррена, промоутера Дюбуа, була відхилена, а статистика бою підтвердила домінування Усика.

Однак, той бій виявився складним для українця, який на початку поєдинку діяв самовпевнено та намагався розважити публіку. В боях з Джошуа та Ф'юрі він діяв зібраніше. Ці помилки Олександра привели до того, що він дав можливість Дюбуа повірити в свої сили.

Александр Усик — Даниэль Дюбуа, онлайн трансляция
Олександр Усик. Фото: Reuters

Дюбуа заслужив реванш

Після поразки Дюбуа провів три вражаючі поєдинки, нокаутувавши Джаррелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа, що принесло йому статус другого номеру в надважкій вазі.

В жодному з цих трьох боїв Даніель не був фаворитом, але виграв завдяки уроку від Усика. Тепер Даніель намагається під час підготовки акцентувати увагу на витривалості. Під час боїв він пресингує суперників, як це робить й українець. Тому, варто не сумніватися, що Олександра може чекати більш важкий бій ніж з Ф'юрі та Джошуа.

Хто фаворит поєдинку

Експерти сходяться на думці, що 38-річний Усик продовжує залишатись фаворитом у бою з молодим суперником, оскільки його розум та досвід сильно випереджають  опонента. До того ж українець швидше та технічніше.

Суперник матиме перевагу лише в потужності та добре попрацював, щоб не поступатися у витривалості. Не забувайте й про ментальну складову, яка у Даніеля завжди була на поганому рівні й саме тому українець нокаутував його джебом в першому бою.

Нагадаємо, раніше показали, як зростали гонорари Усика упродовж кар’єри.

Усик та Дюбуа пройшли зважування та здивували своїми показниками.

Віктор Леоненко назвав головну перевагу Усика над Дюбуа в реванші.

Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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