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Головна Спорт Усик — Дюбуа — відео жорсткого нокауту

Усик — Дюбуа — відео жорсткого нокауту

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 01:31
Усик нокаутував Дюбуа в Лондоні: відео ефектного поєдинку
Усик нокаутував Дюбуа. Фото: Reuters

На стадіоні Вемблі в Лондоні відбувся вечір боксу від Queensberry Promotions. В головному поєдинку абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі українець Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа.

В мережі опублікували відео нокауту від Усика, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як Усик переміг Дюбуа

Усик домінував починаючи з першого раунду, демонструючи перевагу в техніці та швидкості. Дюбуа намагався тиснути агресивно, але його захист був слабким, і українець кілька разів точно пробив уже в стартовій трихвилинці.

У другому раунді Усик посилив тиск, а в третьому Дюбуа хоч і виглядав активніше, але не міг добре захищатись.

У п’ятому раунді Усик відправив британця в нокдаун, а після того, як Дюбуа піднявся, одразу ж завдав вирішального удару. Рефері зупинив бій, зафіксувавши нокаут.

Нагадаємо, раніше назвали вартість трансляції бою Усик — Дюбуа для українців.

На боксерському шоу Усик-Дюбуа поразки зазнав раніше непереможний український суперважковаговик Владислав Сіренко.

Перспективний партнер Усика по тренуваннях Даніель Лапін виграв дуже складний бій.

Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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