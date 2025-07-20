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Усик швидко нокаутував Дюбуа

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 00:42
Усик нокаутував Дюбуа у реванші на Вемблі
Олександр Усик. Фото: Reuters

В Лондоні на легендарному "Вемблі" пройшов бій за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Для боксерів це був другий поєдинок один з одним.

Усик переміг Дюбуа нокаутом в п'ятому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Даніель Дюбуа після нокауту. Фото: Reuters

Як пройшов бій Усика проти Дюбуа

Почався бій нервово для Дюбуа, який шукав свою дистанцію для атаки і у нього було багато зайвих рухів. В другій трьохвилинці Олександр наростив перевагу.

Дюбуа прокинувся в третьому раунді й кілька разів добре влучив по українцю, але Олександр також не залишив ці дії без відповіді.

За рахунок активної роботи на ногах Усик знову домінував у четвертому раунді. Однак, Дюбуа знову почав бити нижче поясу.

В п’ятому раунді Усик відправив Дюбуа в нокдаун. Після добивання Даніель упав на настил і більше не піднявся.

Нагадаємо, раніше назвали ціну трансляції бою Усик — Дюбуа в Україні та в інших країнах.

В рамках боксерського шоу Усик-Дюбуа поразки зазнав раніше не програвавший український суперважковаговик Владислав Сіренко.

Свій черговий бій виграв партнер Усика по тренуваннях Даніель Лапін, але цього разу йому було дуже складно.

Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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