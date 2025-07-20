Усик нокаутував Дюбуа у реванші на Вемблі

Олександр Усик. Фото: Reuters

В Лондоні на легендарному "Вемблі" пройшов бій за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Для боксерів це був другий поєдинок один з одним.

Усик переміг Дюбуа нокаутом в п'ятому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Даніель Дюбуа після нокауту. Фото: Reuters

Як пройшов бій Усика проти Дюбуа

Почався бій нервово для Дюбуа, який шукав свою дистанцію для атаки і у нього було багато зайвих рухів. В другій трьохвилинці Олександр наростив перевагу.

Дюбуа прокинувся в третьому раунді й кілька разів добре влучив по українцю, але Олександр також не залишив ці дії без відповіді.

За рахунок активної роботи на ногах Усик знову домінував у четвертому раунді. Однак, Дюбуа знову почав бити нижче поясу.

В п’ятому раунді Усик відправив Дюбуа в нокдаун. Після добивання Даніель упав на настил і більше не піднявся.

Нагадаємо, раніше назвали ціну трансляції бою Усик — Дюбуа в Україні та в інших країнах.

В рамках боксерського шоу Усик-Дюбуа поразки зазнав раніше не програвавший український суперважковаговик Владислав Сіренко.

Свій черговий бій виграв партнер Усика по тренуваннях Даніель Лапін, але цього разу йому було дуже складно.