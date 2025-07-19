Мегого бій Усика в прямому ефірі, скільки коштує і як дивитись за кордоном

Олександр Усик — Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

В Лондоні на "Вемблі", 19 липня, пройде велике боксерське шоу. В головній події відбудеться бій українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа за абсолютне чемпіонство в суперважкій вазі.

На платформі Megogo почалася трансляція турніру, повідомив портал Новини.LIVE.

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The moment Daniel Dubois & Usyk will see a packed out Wembley Stadium 🏟️



The undisputed fight is live worldwide & available to buy NOW via @daznboxing 🌎#UsykDubois2 | Wembley Stadium | Tonight | #RiyadhSeason pic.twitter.com/qcioXOt9qR — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

Українці на шоу Усик — Дюбуа на Вемблі

В головній події на шоу Усик проведе реванш проти Дюбуа, якого перемагав нокаутом в дев’ятому раунді у 2023 році у Вроцлаві.

В андеркарті спаринг-партнер Усика та брат директора його команди Сергія Лапіна Даніель зустрінеться в бою з непереможним Льюїсом Едмондсоном. У обох боксерів по 11 перемог в кар’єрі без жодної поразки.

Також український суперважковаговик Владислав Сіренко повернеться в поєдинку з Соломоном Дакресом.

Де дивитися шоу

DAZN, британський потоковий сервіс, пропонує трансляцію за 1200 грн: підписка на платформу коштує 370 грн, а PPV-показ бою — 830 грн. Ця платформа також зможе показати шоу в інших країнах.

Megogo пропонує для українців доступніші варіанти: пакет "Оптимальний" за 161 грн/міс (без знижки — 249 грн), "Максимальна" за 199 грн перші 14 днів або MEGOPACK XL за 599 грн/міс. Пакет "Спорт" коштує 279 грн в місяць.

Нагадаємо, українська суперзірка виконає гімн України перед боєм Усик — Дюбуа.

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