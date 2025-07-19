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Мегого смотреть бой Усика можно по подписке — как это сделать

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 21:05
Мегого бой Усика в прямом эфире, сколько стоит и как смотреть за рубежом
Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

В Лондоне на "Уэмбли", 19 июля, пройдет большое боксерское шоу. В главном событии состоится бой украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.

На платформе Megogo началась трансляция турнира, сообщил портал Новини.LIVE.

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В главном событии на шоу Усик проведет реванш против Дюбуа, которого побеждал нокаутом в девятом раунде в 2023 году во Вроцлаве.

В андеркарте спарринг-партнер Усика и брат директора его команды Сергея Лапина Даниэль встретится в бою с непобедимым Льюисом Эдмондсоном. У обоих боксеров по 11 побед в карьере без единого поражения.

Также украинский супертяжеловес Владислав Сиренко вернется в поединке с Соломоном Дакресом.

Где смотреть шоу

DAZN, британский потоковый сервис, предлагает трансляцию за 1200 грн: подписка на платформу стоит 370 грн, а PPV-показ боя — 830 грн. Эта платформа также сможет показать шоу в других странах.

Megogo предлагает для украинцев более доступные варианты: пакет "Оптимальный" за 161 грн/мес (без скидки — 249 грн), "Максимальная" за 199 грн первые 14 дней или MEGOPACK XL за 599 грн/мес. Пакет "Спорт" стоит 279 грн в месяц.

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Александр Усик Владислав Сиренко Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа Даниэль Лапин
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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