DOROFEEVA исполнит гимн Украины перед боем Усик — Дюбуа на Уэмбли

Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

В Лондоне на "Уэмбли" пройдет поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На кон боя украинец ставит титулы WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring, а британец будет защищать пояс IBF.

Перед поединком стало известно кто споет гимн Украины. Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry, которая является организатором поединка.

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По информации от организаторов поединка Усик — Дюбуа, гимн Украины перед боем споет певица DOROFEEVA.

Надежда Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Интересно, что Надежда Дорофеева ранее выступала на дне рождения старшей дочери Усика. По тому, как Александр и Екатерина Усики активно танцевали, стало понятно, что они любят эту певицу.

Интересно, что перед реваншем против Тайсона Фьюри гимн Украины исполнял Артем Пивоваров. До этого певец озвучивал выходы Усика на протяжении всей медиа-недели перед поединком.

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