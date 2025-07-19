DOROFEEVA виконає гімн України перед боєм Усик – Дюбуа на Вемблі

Олександр Усик ы Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

В Лондоні на "Вемблі" відбудеться поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа за статус абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. На кін бою українець ставить титули WBC, WBA, WBO, IBO та The Ring, а британець захищатиме пояс IBF.

Перед поєдинком стало відомо хто заспіває гімн України. Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry, яка є організатором поєдинку.

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Хто заспіває гімн України

За інформацією від організаторів поєдинку Усик — Дюбуа, гімн України перед боєм заспіває співачка DOROFEEVA.

Надія Дорофеєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Цікаво, що Надія Дорофеєва раніше виступала на дні народження старшої доньки Усика. З того, як Олександр та Катерина Усики танцювали, стало зрозуміло, що вони люблять цю співачку.

Цікаво, що перед реваншем проти Тайсона Ф'юрі гімн України виконував Артем Пивоваров. До цього співак озвучував виходи Усика упродовж всього медіа-тижня перед поєдинком.

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