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Головна Спорт Українська зірка заспіває гімн перед боєм Усик — Дюбуа

Українська зірка заспіває гімн перед боєм Усик — Дюбуа

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 13:51
DOROFEEVA виконає гімн України перед боєм Усик – Дюбуа на Вемблі
Олександр Усик ы Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

В Лондоні на "Вемблі" відбудеться поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа за статус абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. На кін бою українець ставить титули WBC, WBA, WBO, IBO та The Ring, а британець захищатиме пояс IBF.

Перед поєдинком стало відомо хто заспіває гімн України. Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry, яка є організатором поєдинку.

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За інформацією від організаторів поєдинку Усик — Дюбуа, гімн України перед боєм заспіває співачка DOROFEEVA.

DOROFEEVA споет гимн Украины перед боем Усик - Дюбуа
Надія Дорофеєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Цікаво, що Надія Дорофеєва раніше виступала на дні народження старшої доньки Усика. З того, як Олександр та Катерина Усики танцювали, стало зрозуміло, що вони люблять цю співачку.

Цікаво, що перед реваншем проти Тайсона Ф'юрі гімн України виконував Артем Пивоваров. До цього співак озвучував виходи Усика упродовж всього медіа-тижня перед поєдинком.

Нагадаємо, у ФІФА змінили правила щодо пробиття одного зі стандартних положень.

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гімн Надя Дорофєєва Олександр Усик Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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