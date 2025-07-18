Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Клуб з АПЛ готовий поліпшити пропозицію ПСЖ щодо Забарного

Клуб з АПЛ готовий поліпшити пропозицію ПСЖ щодо Забарного

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 16:33
Трансфер Забарного — Борнмут отримає запит від легендарного клубу
Ілля Забарний у футболці "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb/

Лондонський "Тоттенгем" проявляє активний інтерес до центрального захисника збірної України Іллі Забарного, який зараз захищає кольори "Борнмута". Англійський клуб готовий запропонувати "вишням" великі гроші за гравця.

Головною перешкодою може стати майбутня угода Забарного з "ПСЖ", повідомляє Джанлука ді Марціо.

Реклама
Читайте також:

Французький клуб уже виступив із пропозицією на суму в районі 60 млн євро, однак у "Борнмуті" розраховують на цифру істотно вищу. Йдеться про 75 млн євро.

Илья Забарный
Ілля Забарний (ліворуч) під час тренування. Фото: instagram.com/afcb/

Де гратиме Забарний

Переговори між клубами поки що на паузі, але очікується, що вони відновляться найближчим часом. Якщо "шпори" збережуть готовність виплачувати потрібну суму, то у "Тоттенгема" з'являться всі шанси перехопити гравця у "ПСЖ".

Забарний виступає за "Борнмут" із січня 2023 року — його купівля обійшлася приблизно у 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 Ілля провів 39 матчів у всіх турнірах та записав в актив гольову передачу.

Нагадаємо, ексзірка збірної України Андрій Воронін майже перестав давати інтерв'ю через від'їзд із країни.

Українські вболівальники зможуть у прямому ефірі побачити новий бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.

Ламін Ямаль знову став головним претендентом на одну з найважливіших нагород у світі футболу.

Відомий у минулому футболіст "Динамо" раптово завершив кар'єру, не досягнувши 30 років.

спорт футбол Футбол трансфери Тоттенгем Ілля Забарний Борнмут
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації