Трансфер Забарного — Борнмут отримає запит від легендарного клубу

Ілля Забарний у футболці "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb/

Лондонський "Тоттенгем" проявляє активний інтерес до центрального захисника збірної України Іллі Забарного, який зараз захищає кольори "Борнмута". Англійський клуб готовий запропонувати "вишням" великі гроші за гравця.

Головною перешкодою може стати майбутня угода Забарного з "ПСЖ", повідомляє Джанлука ді Марціо.

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Французький клуб уже виступив із пропозицією на суму в районі 60 млн євро, однак у "Борнмуті" розраховують на цифру істотно вищу. Йдеться про 75 млн євро.

Ілля Забарний (ліворуч) під час тренування. Фото: instagram.com/afcb/

Де гратиме Забарний

Переговори між клубами поки що на паузі, але очікується, що вони відновляться найближчим часом. Якщо "шпори" збережуть готовність виплачувати потрібну суму, то у "Тоттенгема" з'являться всі шанси перехопити гравця у "ПСЖ".

Забарний виступає за "Борнмут" із січня 2023 року — його купівля обійшлася приблизно у 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 Ілля провів 39 матчів у всіх турнірах та записав в актив гольову передачу.

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