Ламін Ямаль випередив Дембеле в рейтингу фаворитів на Золотий м'яч

Усман Дембеле на Клубному чемпіонаті світу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Атакувальний півзахисник "Барселони" Ламін Ямаль знову поліпшив шанси стати володарем головної індивідуальної нагороди у світі футболу.

Портал TNT Sports оновив рейтинг претендентів на "Золотий м'яч" після фіналу Клубного чемпіонату світу.

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"Челсі" розгромив "ПСЖ" у фіналі КЧС з рахунком 3:0, і це вплинуло на шанси лідера французького клубу Усмана Дембеле стати володарем Золотого м'яча-2025. Тепер головним претендентом на цю нагороду став Ламін Ямаль, якому нещодавно виповнилося 18 років.

Ламін Ямаль на продовженні контракту з клубом. Фото: Reuters/Albert Gea

Хто ще в списку на Золотий м'яч

На другому місці після гравця "Барселони" у списку претендентів на нагороду розташувався півзахисник "ПСЖ" Вітінья, замкнув трійку лідер "Челсі" Коул Палмер. Він провів видатний матч у фіналі КЧС, записавши на свій рахунок кілька результативних дій. Усман Дембеле несподівано опустився на 4 місце, а п'ятірку замкнув Рафінья з "Барселони".

У десятці рейтингу також опинилися Нуну Мендеш, Ашраф Хакімі (обидва з "ПСЖ"), Мохамед Салах "(Ліверпуль"), Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ") та зірка "Реала" Кіліан Мбаппе — вони поділили позиції з шостого по десяте.

Нагадаємо, раніше керівництво "Барселони" висловило серйозну стурбованість скандалами навколо Ламіна Ямаля.

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