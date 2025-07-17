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Головна Спорт Барселона боїться втратити Ламіна Ямала — що відомо

Барселона боїться втратити Ламіна Ямала — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 13:02
Барселона серйозно стурбована поведінкою Ламіна Ямала
Ламін Ямаль відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Albert Gea

У "Барселоні" не приховують розчарування з приводу гучного святкування дня народження Ламіна Ямала. Після того як молодий футболіст відзначив своє повноліття з розмахом, клуб вирішив не залишати ситуацію без уваги.

Галас вечірки викликав хвилю критики в іспанській пресі та став предметом обговорення не тільки серед уболівальників, а й усередині команди, повідомляє Mundo Deportivo.

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Керівництво клубу провело з Ламіном Ямалом "дуже серйозну розмову". Молодому футболістові нагадали, що тепер він не просто перспективний гравець, а один із символів "Барси" та людина, на яку рівняються тисячі дітей по всьому світу. Тому кожен крок Ямала тепер під прицілом, і особливо в публічному просторі.

Особлива увага була приділена фото та відео, що просочилися в мережу. У клубі не вважають ці матеріали "нешкідливими": скоріше навпаки — такий резонанс може завдати шкоди іміджу гравця та клубу. Контекст особливо важливий на тлі підписання Ямалом довгострокового контракту з "Барселоною" до 2031 року.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль виступатиме з "10" на спині. Фото: Reuters/Albert Gea

Що тепер чекають від Ямала в клубі

Президент та спортивний директор "Барселони" розраховують на більш стриману поведінку та підвищену увагу до власної репутації з боку молодого гравця. Сам Ямал ситуацію публічно не коментував. Але всередині клубу йому дали зрозуміти: у "Барселоні" готові підтримувати та розвивати його, але тільки якщо він відповідатиме очікуванням.

Зовсім нещодавно Ямал підписав новий довгостроковий контракт із "Барселоною" до 2031 року та отримав знаковий десятий номер — той самий, що раніше належав легендам клубу. Це ще більше посилило увагу до його постаті та публічної поведінки.

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скандал спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Ламін Ямал
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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