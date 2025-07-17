Барселона серйозно стурбована поведінкою Ламіна Ямала

Барселона боїться втратити Ламіна Ямала — що відомо
У "Барселоні" не приховують розчарування з приводу гучного святкування дня народження Ламіна Ямала. Після того як молодий футболіст відзначив своє повноліття з розмахом, клуб вирішив не залишати ситуацію без уваги.
Галас вечірки викликав хвилю критики в іспанській пресі та став предметом обговорення не тільки серед уболівальників, а й усередині команди, повідомляє Mundo Deportivo.
Керівництво клубу провело з Ламіном Ямалом "дуже серйозну розмову". Молодому футболістові нагадали, що тепер він не просто перспективний гравець, а один із символів "Барси" та людина, на яку рівняються тисячі дітей по всьому світу. Тому кожен крок Ямала тепер під прицілом, і особливо в публічному просторі.
Особлива увага була приділена фото та відео, що просочилися в мережу. У клубі не вважають ці матеріали "нешкідливими": скоріше навпаки — такий резонанс може завдати шкоди іміджу гравця та клубу. Контекст особливо важливий на тлі підписання Ямалом довгострокового контракту з "Барселоною" до 2031 року.
Що тепер чекають від Ямала в клубі
Президент та спортивний директор "Барселони" розраховують на більш стриману поведінку та підвищену увагу до власної репутації з боку молодого гравця. Сам Ямал ситуацію публічно не коментував. Але всередині клубу йому дали зрозуміти: у "Барселоні" готові підтримувати та розвивати його, але тільки якщо він відповідатиме очікуванням.
Зовсім нещодавно Ямал підписав новий довгостроковий контракт із "Барселоною" до 2031 року та отримав знаковий десятий номер — той самий, що раніше належав легендам клубу. Це ще більше посилило увагу до його постаті та публічної поведінки.
Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" став фігурантом серйозного скандалу в Бразилії.
Ексфорвард збірної України Андрій Воронін живе за кордоном — чим він зараз займається.
Повернення Михайла Мудрика на поле може відбутися вже 2026 року.
Правила футболу знову будуть змінені, це стосується фіксації VAR та поведінки воротарів під час пенальті.
Читайте Новини.LIVE!