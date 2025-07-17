Поворознюк пояснив, чому Любенович пішов із Ворскли

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: Facebook

Желько Любенович не провів жодного матчу в ролі головного тренера "Ворскли" та раптово залишив клуб, пославшись на сімейні обставини. Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк вважає, що знає справжню причину, і вона точно не в сім'ї.

Історія в Полтаві була майже точною копією ситуації, яку сам Поворознюк пережив рік тому, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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У той час Желько Любенович мав очолити "Інгулець", але в останній момент відмовився, хоча вже пообіцяв та заявив, що зарплата "для нього не головне".

"Ми домовилися щодо всіх футболістів, він сказав, що гроші не важливі, а за два дні до старту чемпіонату викотив такі цифри, що в мене ледь очі не вилізли. Хотів 200 тисяч собі та 180 тисяч помічникам", — згадує Поворознюк.

Тренер Желько Любенович. Фото: Instagram

Що не сподобалося Любеновичу

Спочатку сербський тренер запевняв, що готовий працювати за будь-які умови, аби показувати результат. Поворознюк повірив і готувався підписати контракт. Але замість цього отримав дзвінок напередодні старту сезону з ультиматумом щодо грошей. Любенович фактично намагався поставити керівництво перед фактом, розраховуючи, що відступати буде вже пізно.

"Він каже: "Ми домовимося, не переживайте". А потім бах, і викочує свої суми. А до цього в "Минаї" отримував 50 тисяч. Ось така в нього фішка: викручувати руки в останній момент", — додав Поворознюк.

У підсумку тренер не поїхав ні в Петрове, не залишився в Полтаві. Клуби залишилися ні з чим, а репутація тренера опинилася під питанням. І все це — попри те, що Поворознюк навіть домовився про безкоштовний трансфер із відомим гравцем. Але фінальні цифри все зіпсували.

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