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Головна Спорт Любенович зізнався, що покинув Україну через погрози

Любенович зізнався, що покинув Україну через погрози

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 23:43
Любенович покинув Україну, бо боявся за життя не через війну, а після погроз
Желько Любенович. Фото: "Ворскла"

Влітку несподіваним стало звільнення головного тренера полтавської "Ворскли" Желько Любеновича. Сербський спеціаліст очолював команду лише 17 днів.

В інтерв'ю "Трибуні" тренер розповів, чому пішов з клубу та покинув Україну.

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Желько Любенович. Фото: "Ворскла"

Любенович боявся за своє життя

Фахівець підтвердив слова журналіста Михайла Співаковського про тиск від агентів, які вимагали підписувати певних гравців. Любенович відзначив, що отримував справжні погрози від людей, які перед цим привели його в клуб.

"Агенти, які привели мене в клуб, погрожували, кого я повинен взяти, а кого ні. Я звернувся до керівництва, вони намагалися допомогти, але ми вирішили, що найкраще — покинути країну", — заявив Любенович.

За словами Желько, через погрози він повернувся до Сербії.

Один із агентів, якого тренер вважав порядним через давнє знайомство, виявився ненадійним. При цьому, фахівець не став називати ім'я агента, оскільки побоюється наслідків, і не планує звертатися до УАФ.

"Нехай це буде на їхній совісті. Мені краще закрити цю тему", — додав Любенович.

Також Желько спростував інформацію, що його від’їзд пов’язаний із браком гравців чи трансферним баном "Ворскли". В розповсюдженні цих чуток та тиску фахівець звинуватив журналіста Володимира Крамара.

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футбол загрози Перша ліга Ворскла Желько Любенович
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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