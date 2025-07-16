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Главная Спорт Любенович признался, что покинул Украину из-за угроз

Любенович признался, что покинул Украину из-за угроз

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 23:43
Любенович покинул Украину, потому что боялся за жизнь не из-за войны, а после угроз
Желько Любенович. Фото: "Ворскла"

Летом неожиданным стало увольнение главного тренера полтавской "Ворсклы" Желько Любеновича. Сербский специалист возглавлял команду всего 17 дней.

В интервью "Трибуне" тренер рассказал, почему ушел из клуба и покинул Украину.

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Желько Любенович. Фото: "Ворскла"

Любенович боялся за свою жизнь

Специалист подтвердил слова журналиста Михаила Спиваковского о давлении от агентов, которые требовали подписывать определенных игроков. Любенович отметил, что получал настоящие угрозы от людей, которые перед этим привели его в клуб.

"Агенты, которые привели меня в клуб, угрожали, кого я должен взять, а кого нет. Я обратился к руководству, они пытались помочь, но мы решили, что лучше всего — покинуть страну", — заявил Любенович.

По словам Желько, из-за угроз он вернулся в Сербию.

Один из агентов, которого тренер считал порядочным из-за давнего знакомства, оказался ненадежным. При этом, специалист не стал называть имя агента, поскольку опасается последствий, и не планирует обращаться в УАФ.

"Пусть это будет на их совести. Мне лучше закрыть эту тему", — добавил Любенович.

Также Желько опроверг информацию, что его отъезд связан с нехваткой игроков или трансферным баном "Ворсклы". В распространении этих слухов и давления специалист обвинил журналиста Владимира Крамара.

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футбол угрозы Первая лига Ворскла Желько Любенович
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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