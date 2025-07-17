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Главная Спорт Поворознюк объяснил, почему Любенович уехал из Украины

Поворознюк объяснил, почему Любенович уехал из Украины

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 11:01
Поворознюк объяснил, почему Любенович ушел из Ворсклы
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Фото: Facebook

Желько Любенович не провел ни одного матча в роли главного тренера "Ворсклы" и внезапно покинул клуб, сославшись на семейные обстоятельства. Президент "Ингульца" Александр Поворознюк считает, что знает настоящую причину, и она точно не в семье.

История в Полтаве была почти точной копией ситуации, которую сам Поворознюк пережил год назад, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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В то время Желько Любенович должен был возглавить "Ингулец", но в последний момент отказался, хотя уже пообещал и заявил, что зарплата "для него не главное".

"Мы договорились по всем футболистам, он сказал, что деньги не важны, а через два дня до старта чемпионата выкатил такие цифры, что у меня чуть глаза не вылезли. Хотел 200 тысяч себе и 180 тысяч помощникам", — вспоминает Поворознюк. 

Желько Любенович
Тренер Желько Любенович. Фото: Instagram

Что не понравилось Любеновичу

Сначала сербский тренер заверял, что готов работать за любые условия, лишь бы показывать результат. Поворознюк поверил и готовился подписать контракт. Но вместо этого получил звонок накануне старта сезона с ультиматумом по деньгам. Любенович фактически пытался поставить руководство перед фактом, рассчитывая, что отступать будет уже поздно.

"Он говорит: "Мы договоримся, не переживайте". А потом бах, и выкатывает свои суммы. А до этого в "Минае" получал 50 тысяч. Вот такая у него фишка: выкручивать руки в последний момент", — добавил Поворознюк.

В итоге тренер не поехал ни в Петрово, не остался в Полтаве. Клубы остались ни с чем, а репутация тренера оказалась под вопросом. И все это — несмотря на то, что Поворознюк даже договорился о бесплатном трансфере с известным игроком. Но финальные цифры все испортили.

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футбол тренер Александр Поворознюк Ингулец Ворскла Желько Любенович
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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