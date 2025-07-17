Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Барселона боится потерять Ламина Ямала — что известно

Барселона боится потерять Ламина Ямала — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 13:02
Барселона серьезно обеспокоена поведением Ламина Ямала
Ламин Ямаль отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Albert Gea

В "Барселоне" не скрывают разочарования по поводу шумного празднования дня рождения Ламина Ямала. После того как молодой футболист отметил свое совершеннолетие с размахом, клуб решил не оставлять ситуацию без внимания.

Шум вечеринки вызвал волну критики в испанской прессе и стал предметом обсуждения не только среди болельщиков, но и внутри команды, сообщает Mundo Deportivo.

Реклама
Читайте также:

Руководство клуба провело с Ламином Ямалом "очень серьезный разговор". Молодому футболисту напомнили, что теперь он не просто перспективный игрок, а один из символов "Барсы" и человек, на которого равняются тысячи детей по всему миру. Поэтому каждый шаг Ямала теперь под прицелом, и особенно  в публичном пространстве. 

Особое внимание было уделено фото и видео, просочившимся в сеть. В клубе не считают эти материалы "безобидными": скорее наоборот — такой резонанс может нанести ущерб имиджу игрока и клуба. Контекст особенно важен на фоне подписания Ямалом долгосрочного контракта с "Барселоной" до 2031 года. 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль будет выступать с "10" на спине. Фото: Reuters/Albert Gea

Что теперь ждут от Ямала в клубе

Президент и спортивный директор "Барселоны" рассчитывают на более сдержанное поведения и повышенное внимания к собственной репутации со стороны молодого игрока. Сам Ямал ситуацию публично не комментировал. Но внутри клуба ему дали понять: в "Барселоне" готовы поддерживать и развивать его, но только если он будет соответствовать ожиданиям. 

Совсем недавно Ямал подписал новый долгосрочный контракт с "Барселоной" до 2031 года и получил знаковый десятый номер — тот самый, что раньше принадлежал легендам клуба. Это еще больше усилило внимание к его фигуре и публичному поведению. 

Напомним, бывший футболист "Динамо" стал фигурантом серьезного скандала в Бразилии. 

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин живет за границей — чем он сейчас занимается

Возвращение Михаила Мудрика на поле может состояться уже в 2026 году. 

Правила футбола снова будут изменены, это касается фиксации VAR и поведения вратарей при пенальти. 

скандал спорт футбол Барселона Испанская Ла Лига Ламин Ямал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации