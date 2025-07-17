Барселона серьезно обеспокоена поведением Ламина Ямала

Ламин Ямаль отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Albert Gea

В "Барселоне" не скрывают разочарования по поводу шумного празднования дня рождения Ламина Ямала. После того как молодой футболист отметил свое совершеннолетие с размахом, клуб решил не оставлять ситуацию без внимания.

Шум вечеринки вызвал волну критики в испанской прессе и стал предметом обсуждения не только среди болельщиков, но и внутри команды, сообщает Mundo Deportivo.

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Руководство клуба провело с Ламином Ямалом "очень серьезный разговор". Молодому футболисту напомнили, что теперь он не просто перспективный игрок, а один из символов "Барсы" и человек, на которого равняются тысячи детей по всему миру. Поэтому каждый шаг Ямала теперь под прицелом, и особенно в публичном пространстве.

Особое внимание было уделено фото и видео, просочившимся в сеть. В клубе не считают эти материалы "безобидными": скорее наоборот — такой резонанс может нанести ущерб имиджу игрока и клуба. Контекст особенно важен на фоне подписания Ямалом долгосрочного контракта с "Барселоной" до 2031 года.

Ламин Ямаль будет выступать с "10" на спине. Фото: Reuters/Albert Gea

Что теперь ждут от Ямала в клубе

Президент и спортивный директор "Барселоны" рассчитывают на более сдержанное поведения и повышенное внимания к собственной репутации со стороны молодого игрока. Сам Ямал ситуацию публично не комментировал. Но внутри клуба ему дали понять: в "Барселоне" готовы поддерживать и развивать его, но только если он будет соответствовать ожиданиям.

Совсем недавно Ямал подписал новый долгосрочный контракт с "Барселоной" до 2031 года и получил знаковый десятый номер — тот самый, что раньше принадлежал легендам клуба. Это еще больше усилило внимание к его фигуре и публичному поведению.

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