Барселона серьезно обеспокоена поведением Ламина Ямала

Барселона боится потерять Ламина Ямала — что известно
В "Барселоне" не скрывают разочарования по поводу шумного празднования дня рождения Ламина Ямала. После того как молодой футболист отметил свое совершеннолетие с размахом, клуб решил не оставлять ситуацию без внимания.
Шум вечеринки вызвал волну критики в испанской прессе и стал предметом обсуждения не только среди болельщиков, но и внутри команды, сообщает Mundo Deportivo.
Руководство клуба провело с Ламином Ямалом "очень серьезный разговор". Молодому футболисту напомнили, что теперь он не просто перспективный игрок, а один из символов "Барсы" и человек, на которого равняются тысячи детей по всему миру. Поэтому каждый шаг Ямала теперь под прицелом, и особенно в публичном пространстве.
Особое внимание было уделено фото и видео, просочившимся в сеть. В клубе не считают эти материалы "безобидными": скорее наоборот — такой резонанс может нанести ущерб имиджу игрока и клуба. Контекст особенно важен на фоне подписания Ямалом долгосрочного контракта с "Барселоной" до 2031 года.
Что теперь ждут от Ямала в клубе
Президент и спортивный директор "Барселоны" рассчитывают на более сдержанное поведения и повышенное внимания к собственной репутации со стороны молодого игрока. Сам Ямал ситуацию публично не комментировал. Но внутри клуба ему дали понять: в "Барселоне" готовы поддерживать и развивать его, но только если он будет соответствовать ожиданиям.
Совсем недавно Ямал подписал новый долгосрочный контракт с "Барселоной" до 2031 года и получил знаковый десятый номер — тот самый, что раньше принадлежал легендам клуба. Это еще больше усилило внимание к его фигуре и публичному поведению.
Напомним, бывший футболист "Динамо" стал фигурантом серьезного скандала в Бразилии.
Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин живет за границей — чем он сейчас занимается.
Возвращение Михаила Мудрика на поле может состояться уже в 2026 году.
Правила футбола снова будут изменены, это касается фиксации VAR и поведения вратарей при пенальти.
Читайте Новини.LIVE!