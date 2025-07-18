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Главная Спорт Дембеле выбыл из списка фаворитов в борьбе за Золотой мяч

Дембеле выбыл из списка фаворитов в борьбе за Золотой мяч

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 13:17
Ламин Ямаль опередил Дембеле в рейтинге фаворитов на Золотой мяч
Усман Дембеле на Клубном чемпионате мира. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Атакующий полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль снова улучшил шансы стать обладателем главной индивидуальной награды в мире футбола.

Портал TNT Sports обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч" после финала Клубного чемпионата мира.

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"Челси" разгромил "ПСЖ" в финале КЧМ со счетом 3:0, и это повлияло на шансы лидера французского клуба Усмана Дембеле стать обладателем Золотого мяча-2025. Теперь главным претендентом на эту награду стал Ламин Ямаль, которому недавно исполнилось 18 лет. 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль на продлении контракта с клубом. Фото: Reuters/Albert Gea

Кто еще в списке на Золотой мяч

На втором месте после игрока "Барселоны" в списке претендентов на награду расположился полузащитник "ПСЖ" Витинья, замкнул тройку лидер "Челси" Коул Палмер. Он провел выдающийся матч в финале КЧМ, записав на свой счет несколько результативных действий. Усман Дембеле неожиданно опустился на 4 место, а пятерку замкнул Рафинья из "Барселоны".

В десятке рейтинга также оказались Нуну Мендеш, Ашраф Хакими (оба из "ПСЖ"), Мохамед Салах "(Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ") и звезда "Реала" Килиан Мбаппе — они разделили позиции с шестого по десятое. 

Напомним, ранее руководство "Барселоны" выразило серьезную обеспокоенность скандалами вокруг Ламина Ямаля

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спорт футбол Золотой мяч Усман Дембеле Ламин Ямал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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