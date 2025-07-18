Ламин Ямаль опередил Дембеле в рейтинге фаворитов на Золотой мяч

Усман Дембеле на Клубном чемпионате мира. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Атакующий полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль снова улучшил шансы стать обладателем главной индивидуальной награды в мире футбола.

Портал TNT Sports обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч" после финала Клубного чемпионата мира.

Реклама

Читайте также:

"Челси" разгромил "ПСЖ" в финале КЧМ со счетом 3:0, и это повлияло на шансы лидера французского клуба Усмана Дембеле стать обладателем Золотого мяча-2025. Теперь главным претендентом на эту награду стал Ламин Ямаль, которому недавно исполнилось 18 лет.

Ламин Ямаль на продлении контракта с клубом. Фото: Reuters/Albert Gea

Кто еще в списке на Золотой мяч

На втором месте после игрока "Барселоны" в списке претендентов на награду расположился полузащитник "ПСЖ" Витинья, замкнул тройку лидер "Челси" Коул Палмер. Он провел выдающийся матч в финале КЧМ, записав на свой счет несколько результативных действий. Усман Дембеле неожиданно опустился на 4 место, а пятерку замкнул Рафинья из "Барселоны".

В десятке рейтинга также оказались Нуну Мендеш, Ашраф Хакими (оба из "ПСЖ"), Мохамед Салах "(Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ") и звезда "Реала" Килиан Мбаппе — они разделили позиции с шестого по десятое.

Напомним, ранее руководство "Барселоны" выразило серьезную обеспокоенность скандалами вокруг Ламина Ямаля.

Ярослава Магучих будет бороться за победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, ее главная соперница пропустит турнир.

Сколько придется заплатить в Украине за просмотр трансляции боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

Где сейчас известный и популярный в прошлом футболист Андрей Воронин и как он относится к Украине.