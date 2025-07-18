Трансфер Забарного — Борнмут получит запрос от легендарного клуба

Илья Забарный в футболке "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb/

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет активный интерес к центральному защитнику сборной Украины Илье Забарному, который сейчас защищает цвета "Борнмута". Английский клуб готов предложить "вишням" большие деньги за игрока.

Главной помехой может стать предстоящее соглашение Забарного с "ПСЖ", сообщает Джанлука ди Марцио.

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Французский клуб уже выступил с предложением на сумму в районе 60 млн евро, однако в "Борнмуте" рассчитывают на цифру существенно выше. Речь идет о 75 млн евро.

Илья Забарный (слева) во время тренировки. Фото: instagram.com/afcb/

Где будет играть Забарный

Переговоры между клубами пока на паузе, но ожидается, что они возобновятся в ближайшее время. Если "шпоры" сохранят готовность выплачивать нужную сумму, то у "Тоттенхэма" появятся все шансы перехватить игрока у "ПСЖ".

Забарный выступает за "Борнмут" с января 2023 года — его покупка обошлась примерно в 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 Илья провел 39 матчей во всех турнирах и записал в актив голевую передачу.

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