Ексгравець Динамо завершив кар'єру у 29 років та переїхав до США

Колишній футболіст Динамо завершив кар'єру в 29 років
Колишній захисник київського "Динамо" Зураб Очігава оголосив про завершення професійної кар'єри у 29 років. Після відходу з азербайджанської "Габали" він виїхав із сім'єю до США, де розпочав новий етап життя.
Футболіст зазначив, що в Нью-Йорку розвиває власний проєкт, пов'язаний із дитячою академією, повідомляє Azerisport.
Зараз Зураб Очігава тимчасово перебуває в Європі в особистих справах, але його основна діяльність залишається в Америці. Взимку спортсмен вів перемовини з командою з Омахи, однак у підсумку угода не відбулася. Також, за його словами, пропозиції від азербайджанських клубів обговорювалися, але він не став їх розглядати без глибинного сенсу в переході.
Що відомо про кар'єру Очігави
Останнім клубом Очігави стала "Габала", до цього він грав за "Сабах", "Левадію", "Маріуполь", "Динамо", "Олімпік", "Дніпро-1" та "Ворсклу". Зараз він переключився на тренерську роботу з дітьми в США.
"Вік дозволяє грати, але просто так не хочу. Робити щось заради грошей не мій шлях. Гроші ж не головне в житті", — пояснив Очігава.
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