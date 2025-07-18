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Головна Спорт Колишній футболіст Динамо завершив кар'єру в 29 років

Колишній футболіст Динамо завершив кар'єру в 29 років

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 14:15
Ексгравець Динамо завершив кар'єру у 29 років та переїхав до США
Зураб Очігава в компанії Андрія Ярмоленка, Жуніора Мораеса та Дерліса Гонсалеса. Фото: УНІАН

Колишній захисник київського "Динамо" Зураб Очігава оголосив про завершення професійної кар'єри у 29 років. Після відходу з азербайджанської "Габали" він виїхав із сім'єю до США, де розпочав новий етап життя.

Футболіст зазначив, що в Нью-Йорку розвиває власний проєкт, пов'язаний із дитячою академією, повідомляє Azerisport.

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Зараз Зураб Очігава тимчасово перебуває в Європі в особистих справах, але його основна діяльність залишається в Америці. Взимку спортсмен вів перемовини з командою з Омахи, однак у підсумку угода не відбулася. Також, за його словами, пропозиції від азербайджанських клубів обговорювалися, але він не став їх розглядати без глибинного сенсу в переході.

Зураб Очигава
Зураб Очігава в "Левадії". Фото: instagram.com/fcilevadia/

Що відомо про кар'єру Очігави

Останнім клубом Очігави стала "Габала", до цього він грав за "Сабах", "Левадію", "Маріуполь", "Динамо", "Олімпік", "Дніпро-1" та "Ворсклу". Зараз він переключився на тренерську роботу з дітьми в США.

"Вік дозволяє грати, але просто так не хочу. Робити щось заради грошей не мій шлях. Гроші ж не головне в житті", — пояснив Очігава.

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США спорт футбол Динамо УПЛ
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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