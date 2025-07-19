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Головна Спорт Лапін у складному бою переміг суперника, який раніше не програвав

Лапін у складному бою переміг суперника, який раніше не програвав

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 22:51
Даніель Лапін переміг Едмондсона на Вемблі у напруженому 10-раундовому бою
Льюїс Едмондсон та Даніель Лапін. Фото: Queensberry Promotions

В Лондоні на шоу Усик-Дюбуа свій черговий бій провів український боксер Даніель Лапін. Суперником українця був британець Льюїс Едмондсон.

Лапін переміг рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Цікаво, що до поєдинку у Лапіна та Едмондсона було по 11 перемог без жодної поразки.

Даниэль Лапин
Даніель Лапін проти Льюїса Едмондсона. Фото: Queensberry Promotions

Лапін провів непростий бій на "Вемблі"

Український боксер мав велику перевагу в габаритах, але не завжди у нього виходило їх використати. При цьому, зріст та розмах рук Даніеля  вплинули на суперника, який працював на контратаках. Працювати першим номером Лапіну було не зручно й тому він не виглядав домінуюче, а бій був нудний.

Після екватору бою Едмондсон зрозумів, що можна йти вперед і створювати проблеми українцю. Попри великі габарити, у Лапіна були проблеми з джебом й тому суперник дуже часто скорочував дистанцію.

У восьмому раунді Едмондсон показав, що жорсткіше Лапіна і тому він почав діяти ще впевненіше. Льюїс до того ж працював брудно, але в кінцівці кілька разів затискав Даніеля у канатів.

У дев'ятому раунді Лапін перехопив ініціативу та почав розбивати суперника та його захист. Тому Едмондсону довелося йти в клінч.  

Фінальний десятий раунд був в'язким, оскільки, британець постійно клінчував українця і не давав тому атакувати.

За підсумками бою судді віддали перемогу Лапіну з рахунком 95-95, 96-94, 96-94. 

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бокс Бій Усик — Дюбуа професійний бокс Даниель Лапін українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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