Даніель Лапін переміг Едмондсона на Вемблі у напруженому 10-раундовому бою

Лапін у складному бою переміг суперника, який раніше не програвав
В Лондоні на шоу Усик-Дюбуа свій черговий бій провів український боксер Даніель Лапін. Суперником українця був британець Льюїс Едмондсон.
Лапін переміг рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.
Цікаво, що до поєдинку у Лапіна та Едмондсона було по 11 перемог без жодної поразки.
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Український боксер мав велику перевагу в габаритах, але не завжди у нього виходило їх використати. При цьому, зріст та розмах рук Даніеля вплинули на суперника, який працював на контратаках. Працювати першим номером Лапіну було не зручно й тому він не виглядав домінуюче, а бій був нудний.
Після екватору бою Едмондсон зрозумів, що можна йти вперед і створювати проблеми українцю. Попри великі габарити, у Лапіна були проблеми з джебом й тому суперник дуже часто скорочував дистанцію.
У восьмому раунді Едмондсон показав, що жорсткіше Лапіна і тому він почав діяти ще впевненіше. Льюїс до того ж працював брудно, але в кінцівці кілька разів затискав Даніеля у канатів.
У дев'ятому раунді Лапін перехопив ініціативу та почав розбивати суперника та його захист. Тому Едмондсону довелося йти в клінч.
Фінальний десятий раунд був в'язким, оскільки, британець постійно клінчував українця і не давав тому атакувати.
За підсумками бою судді віддали перемогу Лапіну з рахунком 95-95, 96-94, 96-94.
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