Даніель Лапін переміг Едмондсона на Вемблі у напруженому 10-раундовому бою

Льюїс Едмондсон та Даніель Лапін. Фото: Queensberry Promotions

В Лондоні на шоу Усик-Дюбуа свій черговий бій провів український боксер Даніель Лапін. Суперником українця був британець Льюїс Едмондсон.

Лапін переміг рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Цікаво, що до поєдинку у Лапіна та Едмондсона було по 11 перемог без жодної поразки.

Даніель Лапін проти Льюїса Едмондсона. Фото: Queensberry Promotions

Лапін провів непростий бій на "Вемблі"

Український боксер мав велику перевагу в габаритах, але не завжди у нього виходило їх використати. При цьому, зріст та розмах рук Даніеля вплинули на суперника, який працював на контратаках. Працювати першим номером Лапіну було не зручно й тому він не виглядав домінуюче, а бій був нудний.

Після екватору бою Едмондсон зрозумів, що можна йти вперед і створювати проблеми українцю. Попри великі габарити, у Лапіна були проблеми з джебом й тому суперник дуже часто скорочував дистанцію.

У восьмому раунді Едмондсон показав, що жорсткіше Лапіна і тому він почав діяти ще впевненіше. Льюїс до того ж працював брудно, але в кінцівці кілька разів затискав Даніеля у канатів.

У дев'ятому раунді Лапін перехопив ініціативу та почав розбивати суперника та його захист. Тому Едмондсону довелося йти в клінч.

Фінальний десятий раунд був в'язким, оскільки, британець постійно клінчував українця і не давав тому атакувати.

За підсумками бою судді віддали перемогу Лапіну з рахунком 95-95, 96-94, 96-94.

Нагадаємо, гімн України перед боєм Усик — Дюбуа виконає українська зірка.

Раніше стало відомо, скільки коштує трансляція поєдинку Усик — Дюбуа в Україні та за кордоном.

У ФІФА ввели нові правила щодо стандартних ударів.

На матчі Ліги Європи з "Бешикташем" "Шахтар" змінить стадіон.