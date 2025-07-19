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Главная Спорт Лапин в сложном бою победил ранее не проигрывавшего соперника

Лапин в сложном бою победил ранее не проигрывавшего соперника

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 22:51
Даниэль Лапин победил Эдмондсона на Уэмбли в напряженном 10-раундовом бою
Льюис Эдмондсон и Даниэль Лапин. Фото: Queensberry Promotions

В Лондоне на шоу Усик-Дюбуа свой очередной бой провел украинский боксер Даниэль Лапин. Соперником украинца был британец Льюис Эдмондсон.

Лапин победил решением судей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Интересно, что до поединка у Лапина и Эдмондсона было по 11 побед без единого поражения.

Даниэль Лапин
Даниэль Лапин против Льюиса Эдмондсона. Фото: Queensberry Promotions

Лапин провел непростой бой на "Уэмбли"

Украинский боксер имел большое преимущество в габаритах, но не всегда у него получалось их использовать. При этом, рост и размах рук Даниэля повлияли на соперника, который отвечал на контратаках. Работать первым номером Лапину было не удобно и поэтому он не выглядел доминирующим, а бой был скучным.

После экватора боя Эдмондсон понял, что можно идти вперед и создавать проблемы украинцу. Несмотря на большие габариты, у Лапина были проблемы с джебом и поэтому соперник очень часто сокращал дистанцию.

В восьмом раунде Эдмондсон показал, что жестче Лапина и поэтому он начал действовать еще увереннее. Льюис к тому же работал грязно, но в концовке несколько раз зажимал Даниэля у канатов.

В девятом раунде Лапин перехватил инициативу и начал разбивать соперника и его защиту. Поэтому Эдмондсону пришлось идти в клинч.

Финальный десятый раунд был вязким, поскольку, британец постоянно клинчевал украинца и не давал тому атаковать.

По итогам боя судьи отдали победу Лапину со счетом 95-95, 96-94, 96-94.

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бокс Бой Усик — Дюбуа профессиональный бокс Даниэль Лапин украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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