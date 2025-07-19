Даниэль Лапин победил Эдмондсона на Уэмбли в напряженном 10-раундовом бою

Лапин в сложном бою победил ранее не проигрывавшего соперника
В Лондоне на шоу Усик-Дюбуа свой очередной бой провел украинский боксер Даниэль Лапин. Соперником украинца был британец Льюис Эдмондсон.
Лапин победил решением судей, сообщил портал Новини.LIVE.
Интересно, что до поединка у Лапина и Эдмондсона было по 11 побед без единого поражения.
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Украинский боксер имел большое преимущество в габаритах, но не всегда у него получалось их использовать. При этом, рост и размах рук Даниэля повлияли на соперника, который отвечал на контратаках. Работать первым номером Лапину было не удобно и поэтому он не выглядел доминирующим, а бой был скучным.
После экватора боя Эдмондсон понял, что можно идти вперед и создавать проблемы украинцу. Несмотря на большие габариты, у Лапина были проблемы с джебом и поэтому соперник очень часто сокращал дистанцию.
В восьмом раунде Эдмондсон показал, что жестче Лапина и поэтому он начал действовать еще увереннее. Льюис к тому же работал грязно, но в концовке несколько раз зажимал Даниэля у канатов.
В девятом раунде Лапин перехватил инициативу и начал разбивать соперника и его защиту. Поэтому Эдмондсону пришлось идти в клинч.
Финальный десятый раунд был вязким, поскольку, британец постоянно клинчевал украинца и не давал тому атаковать.
По итогам боя судьи отдали победу Лапину со счетом 95-95, 96-94, 96-94.
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