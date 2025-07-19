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Головна Спорт Заміни Усику в Україні немає — Сіренко вперше програв у кар'єрі

Заміни Усику в Україні немає — Сіренко вперше програв у кар'єрі

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 21:59
Сіренко програв на Вемблі на шоу Усик — Дюбуа
Владислав Сіренко — Соломон Дакрес. Фото: Queensberry Promotions

У Лондоні на "Вемблі" відбувся бій українського суперважковаговика Владислава Сіренко. Суперником підопічного Джеймса Алі Башира став Соломон Дакрес.

Сіренко вперше програв у кар'єрі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Сіренко на цьому шоу мав битися проти українця Андрія Новицького, але той отримав важку травму і на заміну вийшов Дакрес.

Владислав Сиренко — Соломон Дакрес
Владислав Сіренко — Соломон Дакрес. Фото: Queensberry Promotions

Сіренку було дуже важко

Поєдинок видався жахливим для Сіренка, який був не готовий, що його новий суперник буде небезпечнішим за попереднього.

Дакрес відразу почав викристовувати свою швидкість та техніку та перегравав українця на контратаках. Сіренко прийшов в себе лише в п’ятому раунді, коли суперник втомився.

Однак, втома суперника вплинула на те, що бій трішки вирівнявся. При цьому, здавалося, що у Сіренка взагалі немає сил. Українець намагався влучити по британцю одним ударом, але безрезультатно.

Декрес до кінця бою вдало обігрував українця й "зводив" його до школи.

Після десятого раунду судді віддали перемогу Дакресу: 99-91, 98-92, 99-92.

Нагадаємо, відома українська співачка виконає гімн України перед боєм Усик — Дюбуа на "Вемблі".

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Владислав Сіренко бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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