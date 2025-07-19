Сиренко проиграл на Уэмбли на шоу Усик — Дюбуа

Владислав Сиренко — Соломон Дакрес. Фото: Queensberry Promotions

В Лондоне на "Уэмбли" состоялся бой украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко. Соперником подопечного Джеймса Али Башира стал Соломон Дакрес.

Сиренко впервые проиграл в карьере, сообщил портал Новини.LIVE.

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Владислав Сиренко - Соломон Дакрес. Фото: Queensberry Promotions

Сиренко было очень тяжело

Поединок выдался ужасным для Сиренко, который был не готов, что его новый соперник будет опаснее предыдущего.

Дакрес сразу начал использовать свою скорость и технику и переигрывал украинца на контратаках. Сиренко пришел в себя только в пятом раунде, когда соперник устал.

Однако, усталость соперника повлияла на то, что бой немного выровнялся. При этом, казалось, что у Сиренко вообще нет сил. Украинец пытался попасть по британцу одиночным ударом, но безрезультатно.

Декрес до конца боя удачно обыгрывал украинца и "сводил" его в школу.

После десятого раунда судьи отдали победу Дакресу: 99-91, 98-92, 99-92.

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