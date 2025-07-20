Усик нокаутировал Дюбуа в реванше на Уэмбли

Александр Усик. Фото: Reuters

В Лондоне на легендарном "Уэмбли" прошел бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Для боксеров это был второй поединок друг с другом.

Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде, сообщил портал Новости.LIVE.

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Как прошел бой Усика против Дюбуа

Начался бой нервно для Дюбуа, который искал свою дистанцию для атаки и у него было много лишних движений. Во второй трехминутке Александр нарастил преимущество.

Дюбуа проснулся в третьем раунде и несколько раз хорошо попал по украинцу, но Александр также не оставил эти действия без ответа.

За счет активной работы на ногах Усик снова доминировал в четвертом раунде. Однако, Дюбуа снова начал бить ниже пояса.

В пятом раунде Усик отправил Дюбуа в нокдаун. После добивания Даниэль упал на настил и больше не поднялся.

Напомним, ранее назвали цену трансляции боя Усик — Дюбуа в Украине и в других странах.

В рамках боксерского шоу Усик-Дюбуа поражение потерпел ранее не проигрывавший украинский супертяжеловес Владислав Сиренко.

Свой очередной бой выиграл партнер Усика по тренировкам Даниэль Лапин, но на этот раз ему было очень сложно.