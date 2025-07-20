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Главная Спорт Усик быстро нокаутировал Дюбуа

Усик быстро нокаутировал Дюбуа

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 00:42
Усик нокаутировал Дюбуа в реванше на Уэмбли
Александр Усик. Фото: Reuters

В Лондоне на легендарном "Уэмбли" прошел бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Для боксеров это был второй поединок друг с другом.

Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде, сообщил портал Новости.LIVE.

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Даниэль Дюбуа после нокаута. Фото: Reuters

Как прошел бой Усика против Дюбуа

Начался бой нервно для Дюбуа, который искал свою дистанцию для атаки и у него было много лишних движений. Во второй трехминутке Александр нарастил преимущество.

Дюбуа проснулся в третьем раунде и несколько раз хорошо попал по украинцу, но Александр также не оставил эти действия без ответа.

За счет активной работы на ногах Усик снова доминировал в четвертом раунде. Однако, Дюбуа снова начал бить ниже пояса.

В пятом раунде Усик отправил Дюбуа в нокдаун. После добивания Даниэль упал на настил и больше не поднялся.

Напомним, ранее назвали цену трансляции боя Усик — Дюбуа в Украине и в других странах.

В рамках боксерского шоу Усик-Дюбуа поражение потерпел ранее не проигрывавший украинский супертяжеловес Владислав Сиренко.

Свой очередной бой выиграл партнер Усика по тренировкам Даниэль Лапин, но на этот раз ему было очень сложно.

Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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