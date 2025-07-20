Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик — Дюбуа — видео жесткого нокаута

Усик — Дюбуа — видео жесткого нокаута

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 01:31
Усик нокаутировал Дюбуа в Лондоне: видео эффектного поединка
Усик нокаутировал Дюбуа. Фото: Reuters

На стадионе Уэмбли в Лондоне состоялся вечер бокса от Queensberry Promotions. В главном поединке абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.

В сети опубликовали видео нокаута от Усика, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как Усик победил Дюбуа

Усик доминировал начиная с первого раунда, демонстрируя преимущество в технике и скорости. Дюбуа пытался давить агрессивно, но его защита была слабой, и украинец несколько раз точно пробил уже в стартовой трехминутке.

Во втором раунде Усик усилил давление, а в третьем Дюбуа хоть и выглядел активнее, но не мог хорошо защищаться.

В пятом раунде Усик отправил британца в нокдаун, а после того, как Дюбуа поднялся, сразу же нанес решающий удар. Рефери остановил бой, зафиксировав нокаут.

Напомним, ранее назвали стоимость трансляции боя Усик — Дюбуа для украинцев.

На боксерском шоу Усик-Дюбуа поражение потерпел ранее непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко.

Перспективный партнер Усика по тренировкам Даниэль Лапин выиграл очень сложный бой.

Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации