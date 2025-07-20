Усик нокаутировал Дюбуа в Лондоне: видео эффектного поединка

Усик нокаутировал Дюбуа. Фото: Reuters

На стадионе Уэмбли в Лондоне состоялся вечер бокса от Queensberry Promotions. В главном поединке абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.

В сети опубликовали видео нокаута от Усика, сообщил портал Новини.LIVE.

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Усик доминировал начиная с первого раунда, демонстрируя преимущество в технике и скорости. Дюбуа пытался давить агрессивно, но его защита была слабой, и украинец несколько раз точно пробил уже в стартовой трехминутке.

Во втором раунде Усик усилил давление, а в третьем Дюбуа хоть и выглядел активнее, но не мог хорошо защищаться.

В пятом раунде Усик отправил британца в нокдаун, а после того, как Дюбуа поднялся, сразу же нанес решающий удар. Рефери остановил бой, зафиксировав нокаут.

The moment @usykaa became undisputed heavyweight champion of the world for the second time 🙌#UsykDubois pic.twitter.com/SJsBVAITv4 — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

Напомним, ранее назвали стоимость трансляции боя Усик — Дюбуа для украинцев.

На боксерском шоу Усик-Дюбуа поражение потерпел ранее непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко.

Перспективный партнер Усика по тренировкам Даниэль Лапин выиграл очень сложный бой.