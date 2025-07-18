Усик здобув важливу психологічну перемогу над Дюбуа

Олександр Усик перед уболівальниками. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

На стадіоні "Вемблі" відбулася фінальна церемонія зважування перед реваншем Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Обидва боксери підтвердили, що все готово до бою, який вирішить долю абсолютного титулу в суперважкій вазі.

Церемонія зважування доступна на YouTube-каналі DAZN, який є офіційним транслятором реваншу.

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Усі учасники вечора боксу, який 19 липня відбудеться в Лондоні, зважилися перед своїми поєдинками. Олександр Усик та Даніель Дюбуа останніми з'явилися перед глядачами як суперники по мейн-івенту. Як й очікувалося, британський претендент виявився важчим за українського чемпіона.

Скільки важать чемпіони

Вага Усика склала 103,1 кг, що на пів кілограма більше, ніж перед боєм із Тайсоном Ф'юрі. Тоді Олександр важив 102,5 кг, і навіть із цим впорався з гігантом із Манчестера. Тепер українець явно готовий до нового виклику.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

А ось Дюбуа, навпаки, скинув: вага британця склала 110,5 кг. Це майже на 2 кг менше, ніж у вересні, коли він виходив проти Ентоні Джошуа. Можливо, команда британця вирішила ставку на рухливість — або просто знизили вагу до звичних рамок.

У першому поєдинку між Усиком і Дюбуа різниця у вазі була аналогічною — близько 5 кг, але це не допомогло британцеві: українець нокаутував його в 9-му раунді.

Також суперники влаштували останню перед боєм "битву поглядів". Усик був холоднокровний та спокійний, упевнений у собі. Дюбуа знову першим відвернувся — вже втретє за останні дні.

Нагадаємо, бій Усика з Дюбуа буде доступний й в Україні, але цього разу безкоштовних трансляцій не передбачено.

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