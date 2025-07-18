Усик одержал важную психологическую победу над Дюбуа

Александр Усик перед болельщиками. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

На стадионе "Уэмбли" состоялась финальная церемония взвешивания перед реваншем Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Оба боксера подтвердили, что все готово к бою, который решит судьбу абсолютного титула в супертяжелом весе.

Церемония взвешивания доступна на YouTube-канале DAZN, который является официальным транслятором реванша.

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Все участники вечера бокса, который 19 июля пройдет в Лондоне, взвесились перед своими поединками. Александр Усик и Даниэль Дюбуа последними появились перед зрителями в качестве соперников по мейн-ивенту. Как и ожидалось, британский претендент оказался тяжелее украинского чемпиона.

Сколько весят чемпионы

Вес Усика составил 103,1 кг, что на полкилограмма больше, чем перед боем с Тайсоном Фьюри. Тогда Александр весил 102,5 кг, и даже с этим справился с гигантом из Манчестера. Теперь украинец явно готов к новому вызову.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

А вот Дюбуа, напротив, сбросил: вес британца составил 110,5 кг. Это почти на 2 кг меньше, чем в сентябре, когда он выходил против Энтони Джошуа. Возможно, команда британца решила ставку на подвижность — или просто снизили вес до привычных рамок.

В первом поединке между Усиком и Дюбуа разница в весе была аналогичной — около 5 кг, но это не помогло британцу: украинец нокаутировал его в 9-м раунде.

Также соперники устроили последнюю перед боем "битву взглядов". Усик был хладнокровен и спокоен, уверен в себе. Дюбуа снова первым отвернулся — уже третий раз за последние дни.

Напомним, бой Усика с Дюбуа будет доступен и в Украине, но в этот раз бесплатных трансляций не предусмотрено.

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